“Gracias, Leo”: el fan fest que armará la AFA

El martes 6 se dará un momento histórico en el fútbol y en la Selección Argentina con el último encuentro que jugará Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

Con entradas agotadas y un estadio Monumental abarrotado para ver la última función del astro argentino, la Asociación del Fútbol Argentino decidió armar un “fan fest” para que, aquellos fanáticos que no puedan concurrir al choque con Benín, puedan vivir de otra forma el retiro de Lio.

Es importante aclarar, que el ingreso no será gratuito, si no que tendrá un valor de $30.000 y para aquellos interesados en acudir, las entradas se pueden obtener en la página web de deportick.

Dicho evento tendrá lugar desde las 12:00 hs a las 00:00 hs en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA y la conducción estará a cargo del ex arquero de la Selección Argentina, Sergio Goycochea.

A su vez, habrá eventos musicales a cargo de “Kapanga” y la banda de cumbia “La T y la M”. También, durante toda la jornada habrá DJs en vivo.

Además, como es costumbre en este tipo de espectáculos, habrá una “food zone” con diferentes propuestas gastronómicas y, por otra parte, puestos de los sponsors del combinado nacional.

A la hora del duelo con el conjunto africano, donde el nacido en Rosario tendrá sus últimos minutos con la albiceleste, los presentes podrán seguir las alternativas en una pantalla gigante instalada especialmente para la ocasión.

Para que la espera no se haga larga, como parte de la experiencia, los asistentes podrán acceder a un “photo opportunity” con las principales copas conquistadas por la Selección Argentina: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima, además de distintos espacios especialmente diseñados para generar contenidos y recuerdos de la jornada.