Gran victoria de Plaga, en rugby de veteranos

Plaga, el conjunto de la Asociación Platense de Veteranos de Rugby, obtuvo una contundente victoria al derrotar al potente equipo de Deportivo Francesa Classic por 45 a 0, lo que se traduce en nueve tries contra ninguno de su adversario.

El partido tuvo como escenario a la sede de la Asociación Deportiva Francesa, en la zona de Del Viso, Pilar, en su moderna cancha de césped sintético.

Plaga tuvo como capitán a Lucas Arrospide y el rol de subcapitán estuvo a cargo de Darío Romitti; mientras que el staff técnico del equipo de nuestra ciudad conformado por Marcelo Granatto, Tato Tolosa Paz y Sebastián Marín.

En lo que respecta al equipo de veteranos de nuestra ciudad sufrió bajas de último momento, por lo que solamente viajaron 16 jugadores. Durante todo el partido jugaron al límite físico, casi sin recambios e incluso con inferioridad numérica temporal por la salida de Federico Coronel.

Un inicio friccionado por la confusión del árbitro respecto a las reglas de disputa del ruck en esta categoría. Esto desató la agresividad del pack local, pero Plaga respondió con un juego de manos pulcro, obtención sólida en el scrum y un rigor defensivo implacable.

* El “Molino Plaga” se activó tras dos tries tempraneros derivados de la presión alta. A partir de allí, el quiebre de la línea de ventaja por el centro y el despliegue hacia las puntas sellaron la victoria táctica y anímica. Ahora espera torneo Nacional.