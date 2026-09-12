Grave lesión de Emmanuel Mammana: quedó internado en terapia intensiva

El defensor de Vélez Sarsfield Emmanuel Mammana permanece internado en el área de cuidados intensivos de un sanatorio de la ciudad de Rosario, luego de sufrir un fuerte traumatismo durante el encuentro que su equipo disputó este domingo frente a Newell's Old Boys, el cual finalizó con un empate 1-1.

La jugada se registró a los diez minutos del segundo tiempo, cuando el conjunto local ejecutó un tiro libre al área y el arquero velezano, Tomás Marchiori, salió a despejar con los puños cerca del punto penal. En esa acción, el guardameta impactó de manera involuntaria contra su compañero.

El marcador central quedó tendido sobre el césped con signos evidentes de dolor. El juego continuó durante algunos segundos hasta que el árbitro Nicolás Ramírez detuvo las acciones a instancias del cuerpo médico. Tras recibir la primera atención en el campo, el futbolista fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia al Sanatorio de la Mujer.

Desde la institución de Liniers detallaron mediante un parte oficial que el zaguero sufrió un traumatismo en el hemitórax derecho que derivó en la fractura de múltiples costillas y un neumotórax. Por este motivo, los profesionales le colocaron un tubo de avenamiento pleural para extraer el aire acumulado en la cavidad torácica.

El presidente del club, Fernando Berlanga, se refirió al cuadro de salud del defensor y aclaró que el impacto provocó fisuras y desplazamientos costales. El dirigente indicó que pudo acompañarlo antes y después de la intervención quirúrgica: "Estuve con él previo a la operación y luego. Estaba sedado y fue llevado a terapia intensiva por precaución. Pero está estable", señaló, a la vez que aclaró que su eventual traslado a Buenos Aires dependerá de la evolución médica en los próximos días.

Una vez consumado el encuentro, Tomás Marchiori habló sobre la jugada y expresó su inquietud por el estado de salud del defensor. "Ojalá no sea nada, porque esto es la salud de una persona y ojalá que sea algo leve", afirmó el arquero, y añadió: "Es un gran jugador y un gran compañero, así que ojalá pronto se reincorpore con nosotros".

Mammana, de 30 años, se incorporó a Vélez a principios de 2024 tras su paso por River Plate y firmó un vínculo que se extiende hasta diciembre de 2028. En su primer año en el club formó parte del plantel que se consagró en la Liga Profesional y en la Supercopa Internacional.