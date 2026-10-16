¡Guardia alta! Gustavo Tejera será el árbitro de la revancha entre Estudiantes y Flamengo

Este viernes, se conoció el árbitro que impartirá orden en el partido de vuelta entre Estudiantes y Flamengo en Río de Janeiro. Se trata del uruguayo Gustavo Tejera, que dirigirá al Pincha por cuarta ocasión a nivel internacional.

El referí de 38 años se ha consolidado como uno de los árbitros con mayor experiencia dentro de Conmebol. Sin embargo, cuenta con un historial adverso arbitrando al equipo que hoy dirige Alexander Medina.

En julio de 2023, Tejera dirigió por primera vez a Estudiantes por Copa Sudamericana. El encuentro tuvo lugar en Ecuador ante Barcelona de Guayaquil por la ida de la ronda intermedia para avanzar a los octavos de final. Allí, el Pincha perdió por 2-1 con gol de Leonardo Godoy.

Un año después, tuvo la oportunidad también de dirigir al Pincha durante un encuentro por fase de grupos ante Gremio de Porto Alegre y que se disputó en UNO. El equipo que dirigía Eduardo Domínguez perdió por 1-0, a pesar de tener un jugador más en el campo tras la expulsión de Mathías Villasanti por doble tarjeta amarilla.

Finalmente, en 2025, quedó a cargo del partido que enfrentó a Estudiantes contra Botafogo en La Plata, donde el Pincha venció al equipo brasileño por 1-0 con un gol de Guido Carrillo y la complicidad del arquero visitante.

La terna arbitral del partido de Estudiantes vs. Flamengo

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Asistente 1: Nicolás Tarán (Uruguay)

Asistente 2: Carlos Barreiro (Uruguay)

Cuarto árbitro: José Burgos (Uruguay)

VAR: Antonio García (Uruguay)