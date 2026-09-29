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Deportes

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Gimnasia (M) e Independiente Rivadavia vs Gimnasia por la fecha 11

Por Redacción

La Liga Profesional de Fútbol presentó las ternas arbitrales de la fecha 11 del Torneo Clausura, que tendrá a Estudiantes ante Gimnasia de Mendoza en UNO y a Gimnasia visitando a Independiente Rivadavia. 

El Lobo visitará este viernes desde las 21.30 horas a la Lepra mendocina y contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra y a Lucas Novelli en el VAR. Además, el encuentro será televisado por TNT Sports. 

Luego de la enorme polémica que se desató tras la final ante Rosario Central por la Supercopa Internacional, había una gran expectativa sobre la terna que va a impartir justicia en 1 y 57. Tal es así que en el caso del Pincha, que recibirá al Lobo mendocino en UNO, tendrá a Yael Falcón Pérez como juez principal y a Sebastián Habib en el VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.

Fecha 11

Viernes 2 de octubre

19.15 Independiente – Instituto (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
VAR: José Carreras
AVAR: Lucas Germanotta

21.30 Boca – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Gastón Suárez

21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mariano Ascensi

Sábado 3 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Joaquín Gil


17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Javier Uziga

17.00 Newell’s – Lanús (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Diego Verlotta

Domingo 4 de octubre

14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Julio Fernández

17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Yamil Possi
AVAR: Diego Romero

19.15 Argentinos – Tigre (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Nelson Sosa

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Mariana De Almeida

Lunes 5 de octubre
16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Belén Bevilacqua

19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Laura Fortunato

19.00 Vélez – Platense (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Lucas Cavallero

21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Martín Despósito
VAR: Germán Delfino
AVAR: Carla López

Miércoles 14 de octubre
19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports)
(Árbitros a designar)

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