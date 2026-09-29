Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Gimnasia (M) e Independiente Rivadavia vs Gimnasia por la fecha 11

La Liga Profesional de Fútbol presentó las ternas arbitrales de la fecha 11 del Torneo Clausura, que tendrá a Estudiantes ante Gimnasia de Mendoza en UNO y a Gimnasia visitando a Independiente Rivadavia.
El Lobo visitará este viernes desde las 21.30 horas a la Lepra mendocina y contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra y a Lucas Novelli en el VAR. Además, el encuentro será televisado por TNT Sports.
Luego de la enorme polémica que se desató tras la final ante Rosario Central por la Supercopa Internacional, había una gran expectativa sobre la terna que va a impartir justicia en 1 y 57. Tal es así que en el caso del Pincha, que recibirá al Lobo mendocino en UNO, tendrá a Yael Falcón Pérez como juez principal y a Sebastián Habib en el VAR. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.
Fecha 11
Viernes 2 de octubre
19.15 Independiente – Instituto (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Salomé Di Iorio
VAR: José Carreras
AVAR: Lucas Germanotta
21.30 Boca – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Gastón Suárez
21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mariano Ascensi
Sábado 3 de octubre
14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Joaquín Gil
17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Javier Uziga
17.00 Newell’s – Lanús (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Diego Verlotta
Domingo 4 de octubre
14.45 Huracán – Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Julio Fernández
17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Yamil Possi
AVAR: Diego Romero
19.15 Argentinos – Tigre (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Nelson Sosa
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Mariana De Almeida
Lunes 5 de octubre
16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Belén Bevilacqua
19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Laura Fortunato
19.00 Vélez – Platense (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Lucas Cavallero
21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Martín Despósito
VAR: Germán Delfino
AVAR: Carla López
Miércoles 14 de octubre
19.00 Sarmiento – River (Zona B) (TNT Sports)
(Árbitros a designar)
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