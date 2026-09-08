Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Platense y Gimnasia vs Argentinos por la Fecha 9

Este martes fueron designados los jueces de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. En esta oportunidad, el Pincha recibirá a Platense el sábado por la tarde en UNO y Gimnasia visitará a Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona de La Paternal.
Fecha 9
Viernes 11 de septiembre
17.00 Newell’s – Vélez (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Germanota
19.15 Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba
21.30 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
VAR: Yamil Possi
AVAR: Maximiliano Manduca
Sábado 12 de septiembre
14.45 Ind. Rivadavia Mza. – Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlota
14.45 Estudiantes – Platense (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Árbitro asistente 1: Diego Martín
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
17.30 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carla López
20.00 Talleres – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Ariel Suárez
Domingo 13 de septiembre
14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Kevin Bustos
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Diego Romero
14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Julio Fernández
17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Mariana De Almeida
19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Javier Uziga
21.30 Huracán – Racing (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Manuel Sánchez
Lunes 14 de septiembre
19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Nelson Sosa
19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Cristián Cernadas
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Javier Mihura
21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto) (Interzonal) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristián Navarro
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: José Carreras
AVAR: Federico Benítez
SUSCRIBITE a esta promo especial