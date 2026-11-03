La llegada del Papa León XIV al país obligó a una reorganización sin precedentes en el calendario de la máxima categoría. A raíz del inmenso operativo de seguridad desplegado para el Sumo Pontífice, las autoridades y la Liga Profesional de Fútbol establecieron un cronograma especial para la decimosexta y última jornada del Torneo Clausura.

Los organismos de prevención determinaron los días y horarios más oportunos para los nueve compromisos estipulados en la Capital Federal y la Provincia. En esta ocasión, Gimnasia recibirá en el Bosque a Belgrano este jueves desde las 19.15 y Estudiantes visitará a Talleres el sábado a partir de las 15 horas.

Fecha 16

Jueves 5 de noviembre

15.00 Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports- Árbitro: Bryan Ferreyra Árbitro asistente 1: Cristian Navarro Árbitro asistente 2: Diego Martin Cuarto árbitro: Franco Moron VAR: José Carreras AVAR: Wenceslao Meneses 19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Luis Lobo Medina Árbitro asistente 1: Javier Uziga Árbitro asistente 2: Joaquín Badano Cuarto árbitro: Franco Acita VAR: Andrés Merlos AVAR: Lucas Cavallero * Ambos partidos se juegan en ese día y horario por pedido de los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires (APREVIDE)

Viernes 6 de noviembre

15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) (por solicitud de la seguridad de CABA) -ESPN Premium- Árbitro: Darío Herrera Árbitro asistente 1: Federico Cano Árbitro asistente 2: Juan Racciardi Cuarto árbitro: Agustín Vegetti VAR: Fabrizio Llobet AVAR: Iván Núñez 19.15 San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Felipe Viola Árbitro asistente 1: Eric Grunmann Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz Cuarto árbitro: Julián Beligoy VAR: Laura Fortunato AVAR: Diego Romero 19.15 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Juan Pafundi Árbitro asistente 1: Hugo Páez Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida Cuarto árbitro: Martín Desposito VAR: Juan Pablo Loustau AVAR: Maximiliano López Monti 19.15 Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Andrés Gariano Árbitro asistente 1: José Castelli Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda Cuarto árbitro: Joaquin Gil VAR: Gastón Monsón Brizuela AVAR: Juan Del Fueyo * Los tres encuentros a las 19.15, en solapamiento de la Zona A debido a la definición de acceso a los playoffs. 22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Gonzalo Pereira Árbitro asistente 1: Diego Bonfa Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez VAR: Sebastián Habib AVAR: Carla López 22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Maximiliano Manduca Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez Árbitro asistente 2: Robertino Rosas Cuarto árbitro: Matías Billone VAR: Adrián Franklin AVAR: Ernesto Callegari * Estos dos partidos fueron programados en este día y horarios a pedido de los organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Aprevide).

Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports- Árbitro: Facundo Tello Árbitro asistente 1: Gabriel Chade Árbitro asistente 2: Miguel Savorani Cuarto árbitro: Sebastián Martínez VAR: Jorge Baliño AVAR: Diego Verlota 15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Maximiliano Macheroni Árbitro asistente 1: Pablo González Árbitro asistente 2: Antonella Pajon Cuarto árbitro: Guillermo González VAR: Nicolás Lamolina AVAR: Gastón Iglesias * Ambos partidos se jugarán a las 15.00 porque el jueves 12 de noviembre Estudiantes e Independiente Rivadavia disputarán la final de la Supercopa Argentina, con lo cual se buscó que ambos conjuntos jugasen el mismo día y horario, de forma de evitar cualquier tipo de ventaja deportiva. 17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports- Árbitro: Pablo Dóvalo Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso Árbitro asistente 2: Lucas Pardo Cuarto árbitro: Pablo Giménez VAR: Lucas Novelli AVAR: Bruno Amiconi 17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium- Árbitro: Hernán Mastrángelo Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti Árbitro asistente 2: Lucio Méndez Cuarto árbitro: Javier Delbarba VAR: Héctor Paletta AVAR: Jorge Broggi 17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports- Árbitro: Sebastián Zunino Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri Árbitro asistente 2: Juan Mamani Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora VAR: Yamil Possi AVAR: Walter Ferreyra * Los tres encuentros se jugarán solapados a las 17.30 por la definición del campeón de Liga (tabla anual). 22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium- Árbitro: Leandro Rey Hilfer Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba Árbitro asistente 2: Uriel García Leri Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva VAR: Silvio Trucco AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 8 de noviembre

19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports- Árbitro: Álvaro Carranza Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo Árbitro asistente 2: Javier Viglietti Cuarto árbitro: Federico Benites VAR: Fernando Echenique AVAR: Lucas Comesaña