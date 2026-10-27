Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia vs Estudiantes (RC), Estudiantes vs Instituto y el Súperclásico Boca vs River

Por Redacción

La Liga Profesional confirmó este martes las ternas arbitrales que afrontarán los compromisos de la fecha 15, la penúltima del Torneo Clausura 2026. En esta oportunidad, Gimnasia abrirá la fecha ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto mientras que Estudiantes enfrentará a Instituto el sábado por la noche. Además, el domingo se disputará el Súperclásico entre Boca y River en La Bombonera.

Fecha 15

Viernes 30 de octubre

19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B) Árbitro: Juan Pablo Loustau Asistente 1: Diego Bonfa Asistente 2: Federico Pomi Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola VAR: Nicolás Lamolina AVAR: Lucas Pardo

19.00 Huracán – Tigre (Zona B) Árbitro: Leandro Rey Hilfer Asistente 1: Eric Grunmann Asistente 2: Uriel García Leri Cuarto árbitro: Jorge Broggi VAR: Juan Pafundi AVAR: Adrián Núñez Rodríguez

21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) Árbitro: Andrés Merlos Asistente 1: Marcelo Bistocco Asistente 2: Matías Balmaceda Cuarto árbitro: Agustín Vegetti VAR: José Carreras AVAR: Mariano Ascensi

21.15 Racing – Aldosivi (Zona B) Árbitro: Nazareno Arasa Asistente 1: Gabriel Chade Asistente 2: Joaquín Badano Cuarto árbitro: Ramiro Maglio VAR: Yamil Possi AVAR: Carla López

Sábado 31 de octubre

17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A) Árbitro: Darío Herrera Asistente 1: Sebastián Raineri Asistente 2: Javier Viglieti Cuarto árbitro: David Cornejo VAR: Sebastián Habib AVAR: Diego Verlota

19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A) Árbitro: Facundo Tello Asistente 1: Miguel Savorani Asistente 2: Diego Martín Cuarto árbitro: Nelson Sosa VAR: Fernando Espinoza AVAR: Javier Uziga

21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A) Árbitro: Hernán Mastrángelo Asistente 1: Pablo Acevedo Asistente 2: Hugo Páez Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi VAR: Fernando Echenique AVAR: Javier Delbarba

Domingo 1° de noviembre

15.00 Boca – River (Interzonal) Árbitro: Nicolás Ramírez Asistente 1: Maximiliano Del Yesso Asistente 2: Pablo González Cuarto árbitro: Sebastián Zunino VAR: Silvio Trucco AVAR: Gastón Suárez

18.30 Newell’s – Unión (Zona A) Árbitro: Daniel Edgardo Zamora Asistente 1: Juan Mamani Asistente 2: Lucas Vázquez Cuarto árbitro: Juan Pafundi VAR: Germán Delfino AVAR: Iñaki Iparraguirre

18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B) Árbitro: Bryan Ferreyra Asistente 1: Cristian Navarro Asistente 2: Gerardo Lencina Cuarto árbitro: Franco Morón VAR: Héctor Paletta AVAR: Carlos Córdoba

20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A) Árbitro: Pablo Echavarría Asistente 1: Iván Núñez Asistente 2: Marcos Horticou Cuarto árbitro: Mariano Negrete VAR: Adrián Franklin AVAR: Julio Fernández

Lunes 2 de noviembre

19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A) Árbitro: Pablo Dóvalo Asistente 1: Maximiliano Castelli Asistente 2: Ernesto Callegari Cuarto árbitro: Julián Jerez VAR: Gastón Monson Brizuela AVAR: Joaquín Gil

19.00 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A) Árbitro: Sebastián Martínez Asistente 1: Pablo Gualtieri Asistente 2: Agustín Méndez Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann VAR: Lucas Novelli AVAR: Maximiliano Silcan Jerez

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B) Árbitro: Yael Falcón Pérez Asistente 1: José Castelli Asistente 2: Iván Allende Cuarto árbitro: Francisco Acosta VAR: Fabricio Llobet AVAR: Julián Beligoy

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B) Árbitro: Álvaro Carranza Asistente 1: Federico Cano Asistente 2: Daniel Zamora Cuarto árbitro: Pablo Núñez VAR: Maximiliano Macheroni AVAR: Guillermo González

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?