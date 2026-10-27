Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia vs Estudiantes (RC), Estudiantes vs Instituto y el Súperclásico Boca vs River

La Liga Profesional confirmó este martes las ternas arbitrales que afrontarán los compromisos de la fecha 15, la penúltima del Torneo Clausura 2026. En esta oportunidad, Gimnasia abrirá la fecha ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto mientras que Estudiantes enfrentará a Instituto el sábado por la noche. Además, el domingo se disputará el Súperclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Fecha 15
Viernes 30 de octubre
19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B) Árbitro: Juan Pablo Loustau Asistente 1: Diego Bonfa Asistente 2: Federico Pomi Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola VAR: Nicolás Lamolina AVAR: Lucas Pardo
19.00 Huracán – Tigre (Zona B) Árbitro: Leandro Rey Hilfer Asistente 1: Eric Grunmann Asistente 2: Uriel García Leri Cuarto árbitro: Jorge Broggi VAR: Juan Pafundi AVAR: Adrián Núñez Rodríguez
21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) Árbitro: Andrés Merlos Asistente 1: Marcelo Bistocco Asistente 2: Matías Balmaceda Cuarto árbitro: Agustín Vegetti VAR: José Carreras AVAR: Mariano Ascensi
21.15 Racing – Aldosivi (Zona B) Árbitro: Nazareno Arasa Asistente 1: Gabriel Chade Asistente 2: Joaquín Badano Cuarto árbitro: Ramiro Maglio VAR: Yamil Possi AVAR: Carla López
Sábado 31 de octubre
17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A) Árbitro: Darío Herrera Asistente 1: Sebastián Raineri Asistente 2: Javier Viglieti Cuarto árbitro: David Cornejo VAR: Sebastián Habib AVAR: Diego Verlota
19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A) Árbitro: Facundo Tello Asistente 1: Miguel Savorani Asistente 2: Diego Martín Cuarto árbitro: Nelson Sosa VAR: Fernando Espinoza AVAR: Javier Uziga
21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A) Árbitro: Hernán Mastrángelo Asistente 1: Pablo Acevedo Asistente 2: Hugo Páez Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi VAR: Fernando Echenique AVAR: Javier Delbarba
Domingo 1° de noviembre
15.00 Boca – River (Interzonal) Árbitro: Nicolás Ramírez Asistente 1: Maximiliano Del Yesso Asistente 2: Pablo González Cuarto árbitro: Sebastián Zunino VAR: Silvio Trucco AVAR: Gastón Suárez
18.30 Newell’s – Unión (Zona A) Árbitro: Daniel Edgardo Zamora Asistente 1: Juan Mamani Asistente 2: Lucas Vázquez Cuarto árbitro: Juan Pafundi VAR: Germán Delfino AVAR: Iñaki Iparraguirre
18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B) Árbitro: Bryan Ferreyra Asistente 1: Cristian Navarro Asistente 2: Gerardo Lencina Cuarto árbitro: Franco Morón VAR: Héctor Paletta AVAR: Carlos Córdoba
20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A) Árbitro: Pablo Echavarría Asistente 1: Iván Núñez Asistente 2: Marcos Horticou Cuarto árbitro: Mariano Negrete VAR: Adrián Franklin AVAR: Julio Fernández
Lunes 2 de noviembre
19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A) Árbitro: Pablo Dóvalo Asistente 1: Maximiliano Castelli Asistente 2: Ernesto Callegari Cuarto árbitro: Julián Jerez VAR: Gastón Monson Brizuela AVAR: Joaquín Gil
19.00 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A) Árbitro: Sebastián Martínez Asistente 1: Pablo Gualtieri Asistente 2: Agustín Méndez Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann VAR: Lucas Novelli AVAR: Maximiliano Silcan Jerez
21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B) Árbitro: Yael Falcón Pérez Asistente 1: José Castelli Asistente 2: Iván Allende Cuarto árbitro: Francisco Acosta VAR: Fabricio Llobet AVAR: Julián Beligoy
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B) Árbitro: Álvaro Carranza Asistente 1: Federico Cano Asistente 2: Daniel Zamora Cuarto árbitro: Pablo Núñez VAR: Maximiliano Macheroni AVAR: Guillermo González
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