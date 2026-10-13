Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia vs Huracán y Estudiantes vs San Lorenzo por la fecha 13

La Liga Profesional de Fútbol anunció este martes las ternas arbitrales para la fecha 13 del Torneo Clausura. En esta oportunidad, Gimnasia visitará a Huracán el próximo jueves y Estudiantes recibirá a San Lorenzo el domingo.

Por un lado, el Lobo visitará al Globo en el marco de la Zona B. El duelo comenzará a las 20, contará con la transmisión oficial de la señal TNT Sports y tendrá a Nicolás Ramírez en el rol de juez principal. El referí estará acompañado por los asistentes Juan Mamani e Iván Aliende.

La nómina para este partido se completa con Adrián Núñez Rodríguez como cuarto árbitro, mientras que el sistema VAR estará bajo la supervisión de Maximiliano Macheroni, junto a Juan Nebbietti en la posición de AVAR.

Por otra parte, el Pincha recibirá a San Lorenzo para disputar su cruce correspondiente a la Zona A. El inicio de las acciones está pautado para las 18 y se podrá visualizar a través de la pantalla de TNT Sports. La máxima autoridad en el campo de juego será Sebastián Martínez Beligoy, secundado por José Castelli y Juan Ricciadi como jueces de línea.

El puesto de cuarto árbitro le corresponderá a Marcos Recalde. Finalmente, la revisión tecnológica por video quedará a cargo de Héctor Paletta, con el apoyo de Jorge Broggi como asistente de VAR.



