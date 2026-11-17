La Liga Profesional de Fútbol presentó la programación de los encuentros de Octavos de Final del Torneo Clausura Mercado Libre.
Octavos de Final
Viernes 20 de noviembre
20.00 Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports) Árbitro: Yael Falcón Pérez Árbitro asistente 1: Lucio Méndez Árbitro asistente 2: Lucas Pardo Cuarto árbitro: Felipe Viola VAR: Héctor Paletta AVAR: Diego Verlotta
Sábado 21 de noviembre
15.00 Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium) Árbitro: Pablo Echavarría Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez Árbitro asistente 2: José Castelli Cuarto árbitro: Ezequiel Billone VAR: Bryan Ferreyra AVAR: Gastón Suárez
17.00 Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports) Árbitro: Jorge Baliño Árbitro asistente 1: Pablo González Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda Cuarto árbitro: Agustín Vegetti VAR: Fernando Echenique AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 22 de noviembre
16.00 Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) (ESPN Premium) Árbitro: Leandro Rey Hilfer Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva VAR: Germán Delfino AVAR: Javier Uziga
19.00 River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports) Árbitro: Pablo Dóvalo Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri Árbitro asistente 2: Eric Grunmann Cuarto árbitro: Pablo Giménez VAR: Gastón Monsón Brizuela AVAR: Iván Núñez
22.00 Instituto (1A) – Huracán (8B), en el Estadio Mario Alberto Kempes (ESPN Premium) Árbitro: Darío Herrera Árbitro asistente 1: Gabriel Chade Árbitro asistente 2: Diego Martin Cuarto árbitro: Lucas Cavallero VAR: Yamil Possi AVAR: Walter Ferreyra
Lunes 23 de noviembre
17.00 Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports) Árbitro: Nicolás Ramírez Árbitro asistente 1: Miguel Savorani Árbitro asistente 2: Hugo Páez Cuarto árbitro: Jorge Broggi VAR: Sebastián Habib AVAR: Laura Fortunato
Miércoles 25 de noviembre
21.00 Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B) (ESPN Premium) Árbitro: Luis Lobo Medina Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli Cuarto árbitro: Juan Pafundi VAR: José Carreras AVAR: Wenceslao Meneses
Aclaraciones reglamentarias:
– Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la “Fase de Zonas” definida en el artículo 14.1 del Reglamento de Torneos 2026 LPF.
– En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA.
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