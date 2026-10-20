Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia vs Sarmiento y Estudiantes vs Unión por la fecha 14

La Liga Profesional de Fútbol anunció este martes las ternas arbitrales para la fecha 14 del Torneo Clausura. En esta oportunidad, Gimnasia recibirá a Sarmiento el próximo viernes y Estudiantes visitará a Unión el lunes.

Por un lado, el Lobo recibirá al Verde en el marco de la Zona B. El duelo comenzará a las 18, contará con la transmisión oficial de la señal ESPN Premium y tendrá a Sebastián Martínez Beligoy en el rol de juez principal. El referí estará acompañado por los asistentes Agustín Méndez y Mauro Ramos Errasti.

La nómina para este partido se completa con Jorge Broggi como cuarto árbitro, mientras que el sistema VAR estará bajo la supervisión de Silvio Trucco, junto a Javier Uziga en la posición de AVAR.

Por otra parte, el Pincha visitará a Unión para disputar su cruce correspondiente a la Zona A. El inicio de las acciones está pautado para las 19 y se podrá visualizar a través de la pantalla de ESPN Premium. La máxima autoridad en el campo de juego será Pablo Dóvalo, secundado por Cristian Navarro y Lucas Ripoli como jueces de línea.

El puesto de cuarto árbitro le corresponderá a Martín Despósito. Finalmente, la revisión tecnológica por video quedará a cargo de Fernando Espinoza, con el apoyo de Leandro Billanueva como asistente de VAR.