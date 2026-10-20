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Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia vs Sarmiento y Estudiantes vs Unión por la fecha 14

Por Redacción

La Liga Profesional de Fútbol anunció este martes las ternas arbitrales para la fecha 14 del Torneo Clausura. En esta oportunidad, Gimnasia recibirá a Sarmiento el próximo viernes y Estudiantes visitará a Unión el lunes.

Por un lado, el Lobo recibirá al Verde en el marco de la Zona B. El duelo comenzará a las 18, contará con la transmisión oficial de la señal ESPN Premium y tendrá a Sebastián Martínez Beligoy en el rol de juez principal. El referí estará acompañado por los asistentes Agustín Méndez y Mauro Ramos Errasti.

La nómina para este partido se completa con Jorge Broggi como cuarto árbitro, mientras que el sistema VAR estará bajo la supervisión de Silvio Trucco, junto a Javier Uziga en la posición de AVAR.

Por otra parte, el Pincha visitará a Unión para disputar su cruce correspondiente a la Zona A. El inicio de las acciones está pautado para las 19 y se podrá visualizar a través de la pantalla de ESPN Premium. La máxima autoridad en el campo de juego será Pablo Dóvalo, secundado por Cristian Navarro y Lucas Ripoli como jueces de línea.

El puesto de cuarto árbitro le corresponderá a Martín Despósito. Finalmente, la revisión tecnológica por video quedará a cargo de Fernando Espinoza, con el apoyo de Leandro Billanueva como asistente de VAR.

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