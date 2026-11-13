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Guido Carrillo, el goleador de las finales

Foto: @EdelpOficial

Por Redacción

Carrillo siempre está. El hombre de los goles en las finales volvió a aparecer cuando Estudiantes más lo necesitaba. Como en la Madre de Ciudades ante Racing en la final del Torneo Clausura, hace casi un año, o en el Trofeo de Campeones 2024, Guido Carrillo volvió a hacerse presente de cabeza para desatar el festejo de todo el pueblo albirrojo.

El oriundo de Magdalena fue determinante en la victoria frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, que le permitió al Pincha quedarse con la Supercopa Argentina en Córdoba. Antes de convertir, el delantero ya había mostrado señales de peligro, pero fue en el complemento cuando encontró su momento con dos goles.

Después de un tiro de esquina, el Tanque se elevó en el área y conectó un cabezazo que rompió la paridad en el Gigante de barrio Alberdi. Un gol que tuvo su sello: oportunismo, presencia en el área y jerarquía para aparecer en una instancia decisiva.

Minutos después tuvo la fortuna de todo goleador. Quiso enganchar y el defensor Villalba se la llevó por delante al querer despejar y venció su propia valle.

Con esta conquista, Carrillo alcanzó los 82 goles con la camiseta de Estudiantes y volvió a ratificar su importancia en los partidos que definen títulos. Una vez más, el delantero de Magdalena escribió su nombre en una consagración albirroja y confirmó que tiene una relación especial con las finales.

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