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Guido Carrillo sufrió una lesión muscular y no jugará ante Platense por Copa Argentina

Por Redacción

A las bajas obligadas de Gabriel Neves y Jalil Elías, Estudiantes tampoco podrá contar con uno de sus jugadores más determinantes en el campo ante Platense por Copa Argentina. Guido Carrillo sufrió una lesión muscular y desde el cuerpo técnico liderado por Alexander Medina lo guardarán de cara a la Copa Libertadores.

El capitán del Pincha sufrió una contractura en el posterior de la pierna izquierda y se vio obligado a pedir el cambio en el segundo tiempo del partido ante Rosario Central por la Supercopa Internacional.

De esta forma, el nacido en Magdalena podría ser reemplazado por Adolfo Gaich, quien aparece como el principal candidato para ocupar su lugar. Como segunda opción aparece Lucas Alario, que viene de recuperarse de un desgarro y ante el Canalla sumó algunos minutos.

Hasta el momento, Carrillo lleva 34 partidos en la temporada, con nueve goles y dos asistencias. En ese marco, el Cacique Medina apunta a que pueda llegar en óptimas condiciones al partido del 15 de octubre contra Flamengo en UNO, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Por tanto, el delantero del Pincha tendrá 18 días para recuperarse, trabajar progresivamente y llegar en condiciones a la primera semifinal de la Libertadores. Este margen en el club lo consideran importante al tratarse de una simple contractura y no de una lesión muscular de mayor consideración.

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