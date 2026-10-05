Guillermo vs. Palermo en el cierre de la undécima

Además del encuentro entre Estudiantes y Gimnasia de Mendoza, otros tres cotejos completarán la undécima fecha del Clausura de la Liga Profesional.

A las 16.45, Deportivo Riestra recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Guillermo Laza. Andrés Merlos será el árbitro del partido, Adrián Franklin estará a cargo del VAR y la televisación correrá por cuenta de TNT Sports.

Riestra necesita una victoria que le permita aprovechar la derrota de Aldosivi para alejarse casi definitivamente en la pelea por no descender. De todos modos, el Malevo arrastra cuatro fechas sin triunfos y necesita un resultado positivo ante un rival accesible, ya que el Ferroviario está último en su zona y hace seis partidos que no gana, situación que tiene en la cuerda floja a su entrenador, Sebastián Domínguez.

Desde las 19.00, Vélez jugará ante Platense en Liniers, con TV a través de TNT Sports. Sebastián Zunino será el encargado de impartir justicia y Jorge Baliño estará en el VAR. Más allá de las diferencias en la tabla, con el Calamar muy abajo por haber apuntado los cañones a la Copa Libertadores pro ilusionado por las semifinales de la Copa Argentina, el partido tiene el tinte especial de enfrentar a Guillermo y Martín Palermo, “enemigos “ desde su infancia platense y socios en los grandes éxitos del Boca de Bianchi.

El Fortín arrancó la fecha cuarto en el Grupo A y tercero en la tabla anual gracias a su solidez. Vélez es un equipo con una línea de juego agresiva y encontró en Ronaldo Martínez una cuota goleadora que parecía haber perdido. Platense dio cuenta del Pincha entre semana y se ilusiona con la Copa Argentina.

Y desde las 21.15, en el Florencio Sola, Banfield recibirá a Rosario Central con Leandro Rey Hilfer como árbitro y Germán Delfino en el VAR. ESPN Premium televisará el juego. El Taladro de Pedro Troglio necesita mejorar ante un Canalla afirmado en los primeros puestos del Grupo B.