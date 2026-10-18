Harlen Castillo “Tenemos muchas ganas de hacer historia”

Ahora sí, Harlen Castillo es el arquero titular de Gimnasia. Chipi Chipi atajó en el Palacio Ducó y parece haber llegado para quedarse con el puesto, al menos hasta fin de año. Con un estilo poco ortodoxo, el golero colombiano -con un pasado ilustre en Deportivo Pereira y un paso menos destacado por Atlético Nacional- tuvo algunas acciones destacadas de arquero con reflejos pero un error en la jugada previa al penal que le marcaron contra Ibáñez opacó su labor.

El colombiano demostró que tiene personalidad de sobra, dentro y fuera de la cancha. Dentro, porque incluso arriesgó más de lo aconsejable y se ve que tiene ganas de destacarse. Fuera de la cancha, sus declaraciones ambiciosas hablan por sí mismas de un jugador que no quiere pasar desapercibido y busca aprovechar esta vidriera en el fútbol argentino que le llegó más tarde de lo esperado, a los 33 años.

- ¿Cómo te sentiste en tu primer partido del torneo?

- Bien por la victoria, que es lo que fuimos a buscar a Huracán. Contento porque es lo que anhelaba, porque vengo trabajando fuertemente para jugar partidos y poder sumar, que es para lo que me trajeron. Ahora quiero seguir mostrando la seguridad del jueves y seguir sumando porque tenemos expectativas y sueños de hacer cosas grandes.

- ¿Cómo analizas tu actuación?

- Yo siento que siempre he salido a la cancha a buscar un cero en el arco. Lastimosamente no se dio pero creo que se dejó una buena impresión. Hice casi todas las cosas bien, hay que seguir mejorando, tener la frente en alto y saber que somos seres humanos, a veces no sale todo como uno quiere pero cuando se trabaja y uno se esfuerza la mayoría de las cosas van a ser provechosas. Hay que tener tranquilidad mental, vienen cosas buenas para mí y para el equipo. Tenemos muchas ganas de salir adelante y hacer historia en el club. Y yo tengo la oportunidad de marcar un nombre que quiero que se haga grande e internacional. Hay que tener fe en que podamos alcanzar los objetivos grupales.

- ¿Cómo viste la jugada del penal?

- No siento que lo toco. Para mí solamente fue una carga lateral, él no lo vio así. Y ni siquiera eso, porque el jugador choca y se tira, hizo tanto espectáculo que se levantó cuando el árbitro pitó el penal. A veces el fútbol es así. Sumamos y necesitamos ganar para estar arriba en ambas tablas y mantener un sueño.

- ¿Cuál es ese sueño?

- Hacer historia. Sabemos que tenemos hinchada que siempre nos apoya incondicionalmente y nosotros en el campo queremos demostrar ese amor que ellos nos dan.

- ¿Qué diferencias ves con el fútbol colombiano?

- Me voy adaptando poco a poco. El entreno es algo muy diferente a los partidos y voy tomando todas esas picardías que nos hacen equipo, que nos van a hacer familia y grupo. El fútbol argentino es más intenso, te presionan más rápido entonces tienes que tener una par de referencias antes de que te llegue el balón.

- ¿Por eso estuviste apurado en las salidas durante el primer tiempo?

- No tanto apurado, el primer arco tenía un charco, por eso me caí tres veces. Luego cambié de botines pero fue muy diferente. Teníamos jugadas precisas para salir con el equipo y la mayoría se realizaron.

(Justo en ese momento, pasó, por detrás suyo Ariel Pereyra y lo chocó en broma, en el contexto de un vestuario ganador y feliz. Por eso, Harlen Castillo también tuvo palabras para su entrenador.

- Pereyra sabe mucho. Estoy agradecido porque por él subí acá. Mucho antes quise llegar al fútbol argentino y el cuerpo técnico y los dirigentes me dieron la oportunidad de llegar a un gran equipo. Acá dirigió Maradona, este club tiene mística, hay que ponerle historia. Esperemos nosotros poder hacerla con garra, con fuerza y con el hambre que tenemos.

- ¿Y la gente como te recibió?

- La gente me recibió muy bien. Estoy muy tranquilo por como llegué, por como me han recibido y por esa fuerza y ese apoyo que se siente cuando jugamos de local.

“Acá dirigió Maradona, este club tiene mística, hay que ponerle historia. Esperemos poder hacerla”

Harlen Castillo, arquero de Gimnasia