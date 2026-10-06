¡Hasta siempre, Leo!: Messi se despide de la Selección

Será, sin dudas, una noche inolvidable. El final de la historia de amor entre Lionel Messi y la Selección, que tuvo su punto de gloria eterna en Qatar y quedó al borde de la despedida épica en el último Mundial. a que este martes se enfrentará con su par de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi.

El encuentro contra la débil Selección de Benín está programado para las 20.00 en el Estadio Monumental con arbitraje del chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero. El partido será televisado por TyC Sports y Telefé.

Será una noche de emociones, no solo para el propio Lionel Messi sino para toda una generación de futboleros que desearía que el 10 fuese eterno para no vivir esta noche. Sin embargo, el tiempo lo destruye todo y el físico -y la mente- del Diez dijeron “hasta acá”. El pasado 31 de agosto confirmó su despedida con una carta escrita de puño y letra que comenzó con una frase que cayó como una voz de trueno: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección...”.

Por esas emociones guardadas en el corazón de los hinchas, se espera que el Monumental viva una de las noches más grandes de su historia. Es el final de una saga de 21 años de una inigualable carrera con la Albiceleste, desde aquella roja en el debut hasta la gloria máxima, pasando por años de sinsabores en los que, incluso, llegó a pensar que la Selección no era para él .

Lionel Messi deja recuerdos imborrables y una cantidad de marcas impresionantes: ganó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, anotó 122 goles y entregó 66 asistencias en 207 partidos. El rosarino llegó al predio de Ezeiza el domingo y realizó un posteo con fotos y un emoji de una bandera argentina. Con solo esas imágenes, se dispararon las visualizaciones, con más de 2 millones de “me gusta” y cientos de mensajes de fanáticos que ya comenzaron a extrañarlo aunque quede la última función de esta noche.

Lo que el hincha argentino siente por Leo Messi va mucho más allá de los títulos y los récords

También será una noche especial para sus compañeros. “Quiero disfrutar y verlo sonreir. Trataremos de mimarlo lo poco que queda”, dijo Dibu Martínez tras la goleada sobre Burkina Faso. “Que sea una gran despedida para él y que lo pueda disfrutar con todos nosotros” fue el pedido de Enzo Fernández.

Si bien Lionel Scaloni ya abrió una nueva era con la convocatoria de sangre joven, el equipo de esta despedida será la base de los campeones mundiales, con excepción de Ángel Di María -ya retirado del seleccionado antes de la última Copa del Mundo- y Nahuel Molina, suspendido luego de los incidentes en la final contra España. El único “infiltrado” en la formación titular será el lateral derecho Agustín Giay.

En lo que respecta a la presente fecha FIFA, la Selección ya disputó dos encuentros y el de esta noche será el último. El miércoles pasado, los dirigidos por Lionel Scaloni golearon 4-0 a Bolivia, mientras que el sábado aplastaron 7-0 a Burkina Faso, que se presentó con un combinado Sub 23 debido a problemas de logística para llegar al país.

Benín, por su parte, viene de disputar dos partidos en la presente fecha FIFA, ambos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones. En el primero de ellos igualó 1-1 con Burkina Faso y en el siguiente derrotó 2-1 a Mauritania.

Más allá de la entidad de Benín, similar a los flojos rivales de los últimos años, las luces solo apuntarán a Lionel Messi y todo lo demás estará de más. Tras 90 minutos, Messi será un dulce y feliz recuerdo para quienes lo vieron y una leyenda a alcanzar por los jugadores del futuro.