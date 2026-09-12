Hat-Trick de Mastantuono y otro de Pellegrino para el primer éxito de Fiorentina

Comenzó a desarrollarse la cuarta fecha de la Serie A de Italia, y la noticia del día fue el hat-trick que convirtió Franco Mastantuono para la primera victoria de la Fiorentina sobre Venezia por 4-2. La restante conquista del equipo de Florencia fue obra de otro argentino: Mateo Pellegrino. El ex River y Real Madrid marcó a los 29’, 30’ y 84 minutos. Los descuentos del Venezia fueron obra de Akor Adams y Hainaut. Hoy, Génoa-Frosinone; Lazio-Milan y Atalanta-Cagliari.

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