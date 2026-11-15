Rodolfo Arruabarrena valoró la clasificación de Boca a una nueva final y destacó la respuesta de sus dirigidos después de la consagración conseguida días atrás. El entrenador resaltó la dificultad de afrontar una semifinal con tan poco descanso y remarcó la importancia de mantener la ambición para ir en busca de otro título.

“Contento de volver a una nueva final. Saben lo que significa para mí la Copa Argentina. Contento por mis jugadores, porque es difícil después de ganar un título volver después de cuatro o cinco días a tener una semifinal”, expresó el Vasco.

En ese sentido, el técnico hizo hincapié en la mentalidad del plantel y en la necesidad de sostener el nivel competitivo. “Hay que insistir en seguir teniendo hambre”, sostuvo.

Con la clasificación asegurada, Boca tendrá ahora una semana para preparar el próximo desafío. El objetivo será conquistar la Copa Sudamericana y cerrar una nueva etapa con una alegría para sus hinchas. “Los chicos están muy metidos. Ahora tenemos una semana para trabajar y tratar de ganar la Sudamericana para darle una alegría a la gente”, concluyó.

“HAY QUE IR POR TODO, SOMOS BOCA”, EXPRESÓ VILLA

Sebastián Villa fue una de las grandes figuras de la clasificación de Boca a la final del certamen más federal del país. Con un gol y una asistencia, el extremo tuvo una actuación determinante.

“Muy felices, contento por volver a convertir y asistir a mis compañeros. Hicimos un buen trabajo y fuimos justos merecedores de la final”, manifestó el colombiano, que volvió a ser protagonista en un partido decisivo.

Villa también tuvo palabras de reconocimiento para la gente de Boca, que acompañó al equipo durante la definición. “Es increíble lo de la gente, sabemos lo que es la hinchada de Boca. Somos los más grandes. Gracias a Dios le dimos la alegría de pasar a otra final”, expresó.