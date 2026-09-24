“Hay un partido más para disfrutar a Messi”

Enzo Fernández aterrizó en suelo argentino para comenzar la preparación con la Selección argentina de cara a la extensa fecha FIFA que contiene tres enfrentamientos y culminará ante Benín el 6 de octubre, donde habló sobre el retiro de Lionel Messi con la camiseta “albiceleste” y sobre la renovación de Lionel Scaloni.

“Es una partida que duele mucho, pero disfrutar con Leo el momento que es tan especial para él, para su carrera; sabemos todo lo que logró y el legado que deja, y es un gran ejemplo para nosotros”, se expresó en su llegada al país.

Además fue consultado si el plantel imagina cómo será la era, a lo que Enzo señaló: “Todavía no se fue, hay un partido más para disfrutar con Messi al máximo y, a partir de ahí, un proceso nuevo”.

En su llegada afirmó que se siente “muy contento y feliz” por “disfrutar con su familia y la Selección” y agregó que “es un privilegio” formar parte del plantel.

Por otra parte, se expresó en cuanto a la incógnita sobre la continuidad de Lionel Scaloni al mando del seleccionado argentino: “Ojalá que renueve, él es armador de este grupo”; a su vez, señaló que “espera que lo haga” porque es “muy importante”.

Enzo Fernández se reencontrará con el plantel a más de dos meses de la final perdida ante España en la Copa del Mundo 2026 y luego de su histórico traspaso del Chelsea al Manchester City por más de 145 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la Premier League y el único jugador comprado en dos ocasiones por más de 100 millones de euros.

En su último Mundial, a Enzo le costó desplegar su juego, pero su nivel le bastó para no perder el puesto en el once titular; jugó 7 partidos -sin minutos frente a Jordania- en los cuales se despachó con dos goles importantísimos: el 3 a 2 frente a Egipto para sellar la remontada histórica de Argentina en octavos de final y el empate con un golazo desde fuera del área frente a Inglaterra en una nueva reacción del conjunto nacional que lo llevó a disputar el último partido de la competencia, en aquel Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México.