Héroes rumbo a la final de la Copa Libertadores, el uruguayo Fernando Muslera y el brasileño Carlos Miguel protagonizarán pasado mañana un pulso de arqueros que buscan redención bajo los arcos de Estudiantes y Palmeiras.

Muslera, de 40 años y con el retiro como un escenario posible, deja atrás en el arco de Estudiantes un Mundial de terror con la selección de Uruguay, en el que hundió con graves fallos a la selección Celeste.

Con una descomunal actuación en los penales, el veterano guardameta llevó al equipo Pincharrata a sacar del camino al campeón Flamengo en las semifinales continentales.

A la vez, cuando era blanco de críticas por errores, Carlos Miguel se alzó como figura del Verdão en las tandas de penas máximas coperas resueltas ante Liga de Quito en cuartos de final y Fluminense en semis.

Ganar la Libertadores en el estadio Centenario, en Montevideo, representa para ambos la oportunidad de cerrar por todo lo alto un 2026 de altibajos.

Revancha postmundialista... ¿y retiro?

“Es el fútbol en sí, es la vida misma: caer y levantarse”, dijo el entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, al elogiar el trabajo de Muslera en declaraciones a la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Tras una tormenta de cuestionamientos en su quinto Mundial con Uruguay, por fallos que le costaron a los charrúas una prematura eliminación en fase de grupos, el portero ha encontrado reivindicación en la Libertadores.

“El fútbol siempre te da otra oportunidad”, celebró Muslera tras detener tiros de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique en la tanda de penales y dar a los argentinos su boleto a la final a costa del Flamengo, en el Maracaná.

Unos meses atrás, cuando ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos, el guardavallas tuvo una equivocación en la salida que aprovechó Pedro para anotar. El Mengão ganó entonces 1-0.

“Tuvo mala fortuna, encajamos un gol y perdemos el partido. Tiempo después, es héroe y figura de Estudiantes”, aplaudió Medina aquella segunda noche en el Maracaná.

La prensa tomó la posibilidad del retiro después de la final sabatina. Este es el escenario más posible y el que mejor le encaja.

“Junto a la Copa América 2011 (ganada con Uruguay), la final de la Libertadores es el título más importante que me voy a jugar”, dijo Muslera a la prensa semanas atrás.

“Yo ya sé qué va a pasar”, agregó al ser consultado sobre su futuro, sin dar pistas.

Luz bajo la sombra de Weverton

Ya Carlos Miguel jugó la final de la Libertadores el año pasado en Lima, perdida 1-0 por el Palmeiras ante el Flamengo.

Este arquero de 2,04 metros de estatura y 28 años había asumido la titularidad en la recta final de la temporada por lesiones del histórico Weverton, tras llegar al equipo procedente del Nottingham Forest de Inglaterra.

En 2026, con Weverton en el Gremio, Carlos Miguel asumió la responsabilidad a tiempo completo y sus decisivas actuaciones en la escena internacional cambiaron dudas por elogios.

“Hace falta personalidad y carácter y aprender de los errores”, dijo su técnico, el portugués Abel Ferreira.

La parada que hizo ante el remate de Nonato en la definición desde los doce pasos que valió el pase a la final copera fue “la más importante” de su carrera, reconoció el propio Carlos Miguel.

Brilló también en la Copa de Brasil, en otra definición por penas máximas con la que el Palmeiras venció al Vasco da Gama para avanzar a la final del 6 de diciembre contra el Gremio. Está claro que desde los doce pasos Palmeiras es “invencible”.

No es fácil, a fin de cuentas, tomar el ñegado de Weverton, el arquero más ganador en la historia del club, con 12 trofeos, entre los cuales se cuentan dos títulos de la Libertadores en 2020 y 2021.

Al mismo tiempo, Carlos Miguel busca llamar la atención de Carlo Ancelotti en la reconstrucción de la selección de Brasil tras el fracaso del Mundial de EE.UU 2026.

Uno de los focos de Ancelotti está precisamente en el pórtico, con la mira en el relevo de Alisson y el propio Weverton.

Carlos Miguel, que no ha podido estrenarse con el Scratch, ha disputado 35 partidos este año en el Brasileirão, con 15 porterías en cero, aunque con el borrón de que el campeonato fue a parar a las manos del Flamengo.

El sábado, los dos arqueros, tendrán su propia final aparte.