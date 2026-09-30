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ESTUDIANTES EN LA MIRA, TRAS LA SUPERCOPA

Herrera y un duro informe: ¿fuerte sanción?

El árbitro acusó a Verón, Caiella y Angeleri. El Pincha presentará su descargo y pedirá pruebas. Si no las hay irá a la Justicia
La AFA apuntó contra Juan Sebastián Verón / Fotobaires

Por Redacción

Finalmente Darío Herrera presentó el informe al Comité de Disciplina de AFA luego de lo sucedido el sábado en Santiago del Estero, con el ingreso de dirigentes de Estudiantes al campo de juego, empujones entre jugadores e insultos por doquier.

De acuerdo a lo que informó prensa cercana a las autoridades de la AFA, el árbitro del partido informó que el presidente Juan Sebastián Verón, el vice segundo Pascual Caiella y el secretario técnico Marcos Angeleri fueron quienes más le reprocharon su actuación.

“Hijos de re mil p.., hay que matarlos a todos, ustedes vienen mandados, hijos de p..., hay que matarlos a todos”, denuncia le dijo la Brujita.

En tanto que de Caiella el árbitro asegura que lo tildó de “ seca nucas de la AFA” y cerró con un “corruptos”.

En la misma sintonía ubica a Marcos Angeleri, pero a quien además le endilga que le expresó cuestiones vinculadas al poder adquisitivo de unos y otros.

En Estudiantes nadie fue notificado. Esperan que ese informe sea real y luego presentarán su descargo. Y, por sobre todas las cosas pedirán pruebas o bien el conflicto seguirá en la Justicia y Darío Herrera tendrá que dar sus explicaciones. En las imágenes de a TV no se escucha nada de eso,

CENTRAL FESTEJÓ CON UN ATAÚD DE ESTUDIANTES

Mientras tanto el plantel de Rosario Central realizó un festejo en el Monumental de la Bandera para celebrar la obtención de la Supercopa Internacional y para eso los jugadores pasearon en un micro descapotable con banderas y pirotecnia. En un momento alguien alcanzó un ataúd con una leyenda que de un lado decía “EdLP QEPD” y del otro “porteño llorón” con la cara de Juan Sebastián Verón. Sin lugar a dudas el pueblo Canalla quedó muy enfocado en Estudiantes luego de tantos episodios de rivalidad.

OPERATIVO DE SEGURIDAD ANTE PLATENSE

Aprevide dio a conocer cómo será el operativo de seguridad para el compromiso entre Estudiantes y Platense por la Copa Argentina: tendrá 225 efectivos policiales.

Estudiantes no fue notificado y cuando lo sea presentará su descargo

La parcialidad de Estudiantes tendrá sus accesos por Avenida Novak y la calle 578 a la tribuna Popular por Puerta N° 4. Se recomienda a los simpatizantes arribar desde Autopista Buenos Aires – La Plata, bajar en Villa Elisa, tomar Camino Centenario hasta la rotonda de Gutiérrez (Alpargatas), continuar por Av. Calchaquí hasta Av. Senzabello, luego Av. San Martín, seguir por Av. Illia hasta Av. Novak y 578.

Los de Platense no podrán llevar banderas tipo tirantes ni telones por la sanción que recibieron tras sus incidentes contra Fluminense por la Copa Libertadores.

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