El cruce entre hinchas de Estudiantes y la terna arbitral antes del partido por la Supercopa Internacional

La previa de la Supercopa Internacional sumó un capítulo de máxima tensión en Santiago del Estero. A pocas horas del inicio del partido decisivo entre Estudiantes y Rosario Central, un grupo de hinchas del Pincha increpó en el lobby del hotel NH al equipo arbitral encabezado por Darío Herrera.

El episodio se desencadenó cuando los simpatizantes del "Pincha" reconocieron al juez principal y a sus colaboradores en los espacios comunes del establecimiento donde se aloja la delegación arbitral. En medio de los reclamos y reproches por fallos pasados en el ámbito local, los hinchas le exigieron explicaciones a los jueces sobre su desempeño en la cancha.

Lejos de esquivar el contrapunto, los integrantes del cuerpo arbitral respondieron a las recriminaciones de la parcialidad platense. En ese contexto, se produjo el intercambio más tenso de la jornada cuando Cristian Navarro, asistente N°2 designado para la final, salió al cruce de los reclamos.

“¿Vos no te equivocás? ¿No tomás mal una medida? Nosotros nos podemos equivocar, somos humanos”, retrucó el juez de línea ante la insistencia de los simpatizantes que rodeaban el sector.

El episodio no pasó a mayores gracias a la intervención del personal del hotel y de la seguridad asignada al evento, pero reflejó el clima enrarecido y la enorme expectativa con la que los hinchas del Pincha viven las horas previas al encuentro por un nuevo título oficial.