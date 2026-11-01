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DERROTÓ 16-12 A CASI

Hindú definirá el Top 14 contra Newman

Archivo

Por Redacción

Hindú se convirtió en el segundo finalista del URBA Top 14 2026 tras vencer de manera agónica al CASI por 16-12. En una tarde cargada de tensión y dramatismo en La Catedral de San Isidro, el “Elefante” se apoyó en una defensa colosal y un enorme oportunismo para apagar la ilusión de la Academia, sellando su regreso a la gran definición tras dos años de ausencia. El próximo sábado, los dirigidos por Santiago Fernández batallarán por la corona ante Newman, el vigente campeón.

El partido fue muy parejo pero Hindú supo capitalizar en try una de sus pocas llegadas al área rival, algo que no pudo el equipo local, que se nubló en los metros finales y equivocó la puntada final, por ejemplo en la última pelota del partido, con una docena de pelotas para terminar en try pero fallanmdo en un pase o una dirección que le hicieron perder el control y el partido. Una nueva frustración para el CASI que no pueder ganar un título. El Elefante volverá a jugar una final después de cuatro años.

LAS FINALES EN LA PLATA

En tanto se definieron ayer las semifinales de todas las demás categorías que buscarán sus ascensos el próximo sábado 14 de noviembre en La Plata Rugby Club. Las finales serán San Cirano-Curupaytí (Primera A), Don Bosco-Manuel Belgrano (Primera B); SITAS-Los Molinos (Primnera C); Atl. Chascomús-Old Georgian (Segunda) y Arsenal Zárate-GEI (Tercera).

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