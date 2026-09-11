Histórico debut del Como 1907 en la Champions

Como 1907 celebró en el primer partido de su historia en la Champions League y lo hizo con aporte argentino: Nico Paz otorgó dos asistencias y Máximo Perrone convirtió un gol en el 4-1 sobre el Leipzig de Martín Demichelis.

El mediocampista de la Selección argentina fue titular y portó la número 10 en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, mientras que el ex Vélez ingresó en el complemento.

Martin Baturina y Anastasios Douvikas pusieron 2-0 en ventaja al conjunto italiano en el primer tiempo y Assane Diao amplió el marcador tras un buen pase de Paz en el inicio de la segunda mitad.

En el cierre del encuentro, Paz desbordó por derecha y con un toque sutil habilitó a Perrone, que ya se había desmarcado para quedar mano a mano con el arquero y sentenciar el 4-1.

LICHA MARTÍNEZ MARCÓ EN LA GOLEADA DEL UNITED

Por su parte, el defensor de la Selección argentina, Lisandro Martínez, le puso un moño a la goleada por 4-0 del Manchester United sobre Sabah, de Azerbayán en el mítico Old Trafford.

El marcador central convirtió uno de los goles en el estreno de los Diablos Rojos en la actual edición de la Champions League.

BAYERN mÜNICH, INTRATABLE

En tanto que el poderoso Bayern Münich le ganó por 5 a 0 al Bodo Glimt de Noruega, por la primera fecha de la Champions League.

Los goleadores del partido disputado en el estadio Allianz Arena fueron el mediocampista Jamal Musiala, en el segundo minuto del complemento; el delantero Harry Kane, a los 16 minutos, el lateral Alphonso Davies, en 32 minutos y un doblete del atacante Michael Olise, en 38 y 47 minutos del segundo tiempo.

La visita terminó el encuentro con 10 futbolistas a partir de la expulsión del defensor Odin Bjørtuft, que vio la tarjeta roja a los 42 minutos.

Con el triunfo, el elenco que dirige el entrenador belga Vincent Kompany sube al cuarto puesto dentro del lote de los punteros del certamen internacional, con tres unidades.

En la próxima fecha, el Bayern Münich volverá a jugar ante un equipo noruego al ser emparejado ante el Viking, que cayó en el debut con el Stuttgart alemán. El partido se disputará el martes 13 de octubre a las 16.

En búsqueda de quedarse con la séptima Champions League de su historia, el equipo bávaro arrancó su camino triunfal ante un Bodo Glimt que, a diferencia de la temporada pasada en la que alcanzó los octavos de final, no pudo estar a la altura.

En otro de los partidos jugados ayer, que cerró la primera jornada del torneo más importante de Europa, a nivel clubes, la Roma, que contó con la presencia como titulares de los argentinos Paulo Dybala y Matías Soule, rescató un valioso empate (1-1) en su visita al Fenerbahce turco. Bryan Cristante abrió la cuenta para los romanos; mientras que Archie Brown decretó la paridad definitiva para el local.

Además, Slavia Praga cayó de local 3-2 ante el Lens francés. Mientras que el PSV, de Países Bajos, no salió del empate (1-1) con el Shakhtar Donetsk.