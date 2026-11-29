ENVIADO ESPECIAL

mcabrera@eldia.com

El final del camino tuvo un marco increíble, histórico. Casi 30 mil personas en cada rincón del estadio Centenario para alentar a Estudiantes en su partido contra Palmeiras. No quedan dudas que el hincha, nuevamente, estuvo a la altura de las circunstancias y dejaron bien arriba los colores del Club, más allá del resultado por supuesto.

Nunca un equipo argentino movilizó tanta gente al estadio Centenario. Nunca se vio de esa manera. Jamás 30 mil hinchas de un equipo argentino coparon ese mítico estadio como ayer la hinchada del Pincha, a la que le tendrán que dejar de medir en grandeza con semejante traslado de un país al otro. Fue un momento que no pasó desapercibido por las autoridades de Conmebol y de los dirigentes de clubes de todo el continente.

Si hasta se vieron hinchas en las denominadas salidas corredores de cada platea. No quedó un lugar sin completarse en ese mítico escenario que ya antes había visto campeones a ambos clubes en otros momentos de la historia.

El dato más significativo para explicar por qué había más gente de Estudiantes que de Palmeiras se vio reflejado en la división misma del estadio. De a poco los controles de seguridad privada se fueron corriendo por sectores hacia el lado de la popular del equipo brasileño indicando que había más gente de un lado que del otro y se necesitaba lugar. En la platea Olímpica hubo un 60 por ciento para el Pincha y un 40 del Verdao.

El posicionamiento de los hinchas se empezó a notar desde temprano mismo. Mientras que los hinchas de Estudiantes llegaron muy temprano pese al intenso calor y al solazo que pegó en Montevideo, los de Palmeiras se tomaron un tiempo y además habían vendido menos entradas. Por eso la decisión de correr el sector medio para que estén más cómodos los hinchas.

Entre las banderas que dejaron pasar se pudieron ver: “La vida por los colores”, “Catamarca”, “Mero”, “23 y 68”, “Flores”, “Las Flores”, “Caballito”, “Ringuelet”, “La Terraza”, “Garrón es pincha”, “Grey”, “Yo soy así”, “Que Castelli”, “Los Hornos”, “Santa Ana”, “Lasta”, “V. Elisa”, Mondongo” y “Los Leales”. Minutos antes de que salieran los equipos en la tribuna Amsterdam se desplegó un trapo nuevo: “A la gloria no se llega por un camino de rosas”.

Las glorias de la década del ‘60 estuvieron en un palco del sector medio de la platea América. Allí se sentaron Carlos Pachamé y Gabriel Flores, del equipo campeón de América y del Mundo. Además varios exjugadores del campeón 2009 y demás futbolistas que pasaron por el Club en diferentes etapas.

En ese mismo lugar se ubicó el presidente Juan Sebastián Verón y familiares de todos los jugadores, que tuvieron el apoyo de sus seres queridos en cantidad. Todos sus hijos lo hicieron con las camisetas de sus padres.

Otro de los condimentos de la Gran Final fue la entonación de los himnos. Primero el argentino, luego el brasileño y por último el uruguayo, por ser el país anfitrión. Por supuesto que los primeros dos no fueron respetados por los hinchas rivales.

También hubo una especie de show inicial sobre una tela que ocupó todo el campo de juego con los colores dorados y negros de la Conmebol. En el centro de una copa Libertadores gigante y muchísima gente adentro del campo para poner y sacar una escenografía inmensa. Se tardó muchísimo en desarmar todo y por eso el juego no pudo empezar a horario estricto. Los jugadores tuvieron un segundo movimiento adentro del campo de juego.

DE PLAYA RAMÍREZ AL CENTENARIO

En las primeras horas del día fueron llegando los colectivos desde La Plata y eso modificó por completo la escenografía de la ciudad. Una marea roja y blanca invadió cada rincón de la capital uruguaya con. Esos hinchas se quedaron en el Parque Rodó y por ende en la Playa Ramírez que fue amarilla roja y blanca.

Un día de verano con miles y miles de hinchas de Estudiantes por la Rambla y la playa, almorzando y viviendo una previa para la historia. Es que los hinchas fueron los amplios ganadores de la jornada porque supieron dejar bien arriba el nombre del Club. Las calles de Montevideo se parecieron a las de La Plata un día de partido. Si alguien no sabía dónde estaba podía tener alguna duda.

PROBLEMAS EN EL INGRESO DE LOS ÚLTIMOS HINCHAS

O bien se sobrevendieron los boletos o muchos hinchas sin entradas pudieron ingresar. Porque a falta de una hora para el pitazo inicial se produjeron escaramuzas en los ingresos con corridas de la Policía que intentaba sacar a las personas que no habían ingresado. Le problema es que muchas de ellas tenían su ticket en la mano.

Sin dudas que fue uno de los puntos más negativos de la jornada que en lo organizativo se vio bien desde la cancha pero dejó muchas dudas en lo que a venta de entradas e ingresos se refiere.

LA FAMILIA GIAY SE TUVO QUE IR CON LA CABEZA GACHA

El partido se había terminado hacía mucho tiempo y las familiares de los jugadores todavía estaban en la cancha. Desde lejos se escucha un “Son los Pincharratas, son los p... de La Plata”. Entonces desde la calle un allegado albirrojo entró y pudo acceder al portón de ingreso al campo. Los esperó y les gritó uno por uno podían pasar a otro terreno. Ninguno de los 15 dijo algo, solo bajaron la mirada y se fueron callados.