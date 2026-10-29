Hockey: Santa Bárbara tiene dos frentes abiertos

Santa Bárbara “A” cumplió con creces su primer objetivo. Clasificar a los playoffs y quedarse con el número uno de la fase regular del torneo Metropolitano femenino de hockey.

Con el hecho de terminar en lo más alto de la tabla de posiciones, Santa Bárbara ingresará directamente a las semifinales de los playoffs evitando la serie de cuartos de final.

En este caso, la presentación de la serie de playoffs 2026 de la máxima categoría por parte de la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped de Buenos Aires se realizó en la instalaciones del club CASI.

A dicha cita concurrieron los entrenadores y los capitanes de los equipos masculino y femenino. Por el lado de Santa Bárbara asistieron Santiago Camacho y Delfina Ortale, director técnico y la encargada de llevar el brazalete, respectivamente.

Los seis equipos clasificados para los playoffs del torneo femenino son: Santa Bárbara “A” (51 puntos), Lomas (47), GEBA (46), Italiano (46), San Fernando (44) y Belgrano (37).

En lo que respecta a los cuartos de final se estarán jugando el sábado 7 de noviembre: Italiano vs San Fernando (13:45) y GEBA vs Belgrano (16:45).

Por su parte, Santa Bárbara “A” se presentará al siguiente sábado, cuando se disputarán las semifinales. El conjunto de Gonnet se cruzará con el ganador de Italiano y San Fernando; mientras que Lomas aguardará por el vencedor de la otra llave de GEBA y Belgrano. Ambos cruces se pondrán en marcha a las 13:45.

A todo esto, la gran final del torneo Metropolitano femenino tendrá lugar el sábado 21 entre los ganadores de las semifinales, a partir de las 13:45.

Todos los partidos tendrán como escenario a las canchas del Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires.

También tendrá acción en los playoffs de Quinta División, el equipo femenino de Santa Bárbara estará disputando una de las semifinales de dicha categoría. Se cruzará con Italiano, el domingo 8 a las 12;30; mientras que en la otra llave se previamente se medirán (10:30) Lomas y River Plate. La final tendrá lugar al siguiente domingo desde las 14:00. Cabe destacar que la fase regular, el conjunto de Gonnet -dirigido por Agustina Capobianco Arbizu- terminó en lo más alto de la fase de regular con 60 puntos.

Volviendo al equipo de Primera de Santa Bárbara “A” de damas se le abre otro frente con la Copa Buenos Aires. En este caso en la final tendrá como rival a San Fernando será el sábado 28, con horario a confirmar.

Las chicas de Estudiantes “A” tambien estarán jugando la final de la Copa Desarrollo frente a Quilmes “B”. En principio el partido se iba a jugar el sábado 28, pero ese día el conjunto albirrojo estará disputando la final de la Copa Libertadores, en el Estadio Centenario de Montevideo. La idea es adelantarlo para el domingo 22 de noviembre.