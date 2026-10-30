Homenaje al Diez: Nacho Fernández marcó el 2-0 para Gimnasia y besó la cinta con la cara de Maradona

En una jornada cargada de profunda emoción, Ignacio "Nacho" Fernández protagonizó uno de los festejos más sentidos al besar la emblemática cinta de capitán con la imagen de Diego Armando Maradona tras anotar el 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto.

El emotivo momento adquirió un significado muy especial debido a que hoy, 30 de octubre de 2026, Maradona estaría cumpliendo 66 años. El recuerdo del exentrenador del Lobo sigue más vivo que nunca en el corazón de los hinchas y de los propios protagonistas dentro del campo de juego.

Lejos de un festejo tradicional, Nacho corrió hacia uno de los córners, se quitó la cinta de capitán —diseñada especialmente con el rostro de Diego— y la besó frente a todo el público en un claro tributo al Diez en una fecha tan cara a los sentimientos del pueblo tripero.

La celebración rápidamente se viralizó entre los simpatizantes del Lobo, quienes destacaron el gesto de compromiso y memoria de Nacho con la historia del club. La figura de Maradona continúa siendo un faro ineludible para la institución platense, y este homenaje en el día de su natalicio quedará grabado en la memoria de los hinchas como uno de los tributos más genuinos dentro de una cancha de fútbol.