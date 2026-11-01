Horario confirmado para la definición de la Copa

Estudiantes ya conoce el horario de la gran final de la Copa Libertadores. La Conmebol confirmó que el encuentro ante Palmeiras se disputará el sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

De esta manera, el Pincha tiene definidos los principales detalles de la cita más importante de la temporada. El equipo dirigido por Alexander Medina se enfrentará al conjunto brasileño en una final a partido único, en la que estará en juego el título más importante del continente.

Con el horario confirmado, también termina de tomar forma la organización del viaje de los hinchas albirrojos. En ese sentido, como ya informó este medio, la dirigencia de Estudiantes anunció que cubrirá el 70% del costo de los micros que trasladarán a los socios y socias hasta la capital uruguaya. Así, quienes quieran acompañar al equipo podrán acceder al traslado por $50.000 por persona.

La medida busca facilitar la presencia de los simpatizantes en una definición que genera una enorme expectativa. El beneficio contempla únicamente el transporte y no incluye la entrada al estadio, mientras que los detalles sobre la venta de los pasajes y las condiciones del servicio serán comunicados a través de los canales oficiales del club.

Con fecha, horario y sede confirmados, Estudiantes empieza a transitar la cuenta regresiva hacia una nueva final continental, con la ilusión de sus hinchas puesta en Montevideo y el objetivo de volver a levantar la Copa Libertadores.

Por otro lado, cabe recordar, que mañana comenzará la venta de entradas para las categorías 1 y 2, que son para los hinchas de los clubes finalistas. La misma se realizará por el sitio web de la Conmebol: https://libertadores.eleventickets.com/, a partir de las 14.