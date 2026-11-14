Hubo Liga de Naciones y una goleada de Paraguay

Países Bajos goleó 7-0 a Grecia y Alemania le ganó 3-1 a Serbia como visitante en el marco de la quinta fecha de la Liga de naciones europea. Además, en un amistoso de la fecha FIFA, Paraguay goleó 4-1 a Singapur.

En el marco de la máxima categoría, Países Bajos derrotó 7 a 0 a Grecia con goles de Crysencio Summerville, Tijani Reijnders (3), Jurrien Timber (2) y Donyell Malen y es el líder de su zona, tres puntos por encima de su vencido y Alemania.

El conjunto germano, por su parte, venció como visitante 3-1 a Serbia (último sin unidades) con tantos de Srdan Babic (en contra), Florian Wirtz y Brajan Gruda. En el local fueron expulsados Vanja Dragojevic y Andrija Zivkovic.

Por la Liga B, Suiza aseguró la punta del Grupo 1 al igualar como visitante 0 a 0 con Eslovenia mientras que, en esa misma zona, Escocia derrotó 2-1 a Macedonia del Norte.

En el Grupo 3 de la Liga C, Eslovaquia igualó 2-2 con Islas Feroe y ganó el grupo pese a que Moldavia derrotó 2-1 a Kazajistán. Por el Grupo 4, Islandia goleó 5-0 como visitante a Bulgaria y sigue como líder, dos puntos por encima de Estonia, que le ganó 1-0 (también como visitante) a Luxemburgo.

En tanto que en la Liga D, por el Grupo 1 Andorra derrotó 2-0 a Gibraltar.

Entre los amistosos de la fecha FIFA, resaltó la goleada de Paraguay 4-1 sobre Singapur. La albirroja de Gustavo Alfaro se floreó en el Estadio Nacional del país asiático con los goles de Gustavo Caballero (2), Mauricio y Julio Enciso. Song Ui-Young había marcado el transitorio empate local. El martes, en ese mismo escenario, el conjunto guaraní jugará con Japón.

En Qatar, Arabia Saudita se impuso 3-2 a Corea del Sur. Marwan Al-Sahafi abrió la cuenta, empató Oh Hyeon-Gyu para el equipo coreano, aunque Mohamed Kanno y Abdulelah Al-Amri ampliaron al ventaja para los saudíes. Lee Jae-Sung descontó para el 3-2 final. También en Qatar, el local perdió 3-0 con Australia, con goles de Riley Mc Gree, Tete Yengi y Nestory Irakunda.