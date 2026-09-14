Huracán le dio otro golpe a Racing que está último

Racing no da pie con bola. Otra derrota para los de Juan Pablo Vojvoca, que perdió 2-1 en su visita a Huracán. Con poco, le ganó el partido.

Huracán se puso en ventaja a poco de comenzado el segundo tiempo, luego de una serie de pelotas al área que la defensa de la Academia no supo cómo resolver. Finalmente Lucas Blondel metió un centro picante que Facundo Valler conectó justo para marcar el 1-0 y sacar la primera sonrisa de la noche.

Pero Racing se repuso rápidamente. No pasaron ni 10 minutos cuando los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda dieron la cara para decretar el 1-1. La peleó Zaracho y ganó un tiro de esquina del que llegó la pelota al área del Globo despejada de mala manera y Ulises Ortegoza le pegó fuerte desde afuera, un desvío y nada que hacer para Hernán Galíndez.

Y cuando parecía que el partido terminaba en empate llegó un desborde por la izquierda, nadie marcó a Caicedo y 2-1.