Huracán le puso fin al invicto del River de Ponzio

Huracán le “pinchó el globo” al River de Leonardo Ponzio, que volvió a caer derrotado en el Torneo Clausura tras lo que habían sido hasta el momento tres victorias con el ex mediocampista millonario al frente del plantel, luego de la salida de Eduardo “Chacho” Coudet, que además no perdía desde hace tres presentaciones en el estadio Monumental.

Por su parte, el conjunto de Parque Patricios estiró su gran momento, con cinco choques sin perder en el campeonato, acumulando tres empates y dos victorias (Racing y River), lo que lo catapultó al tercer puesto de su zona y por el momento estaría metiéndose en los playoff.

En un encuentro disputado, con la Banda teniendo más la pelota pero siendo poco efectivo, los dirigidos por Diego Martínez fueron más punzantes y aprovecharon las que tuvieron, dejando al descubierto las falencias defensivas de la escuadra de Núñez.

La visita, se pondría en ventaja a los 8’ mediante un tiro libre del colombiano Oscar Cortés, que contó con una floja respuesta de Santiago Beltrán. A partir de allí, el Quemero buscó aprovechar los espacios dejados por River, pero sin embargo, se irían al descanso 1-0.

En el complemento, con Huracán un poco más retrasado en el campo, el Millonario llegaría a la igualdad a los 65’ mediante un potente tiro de Tomás Galván que quebró la resistencia de Hernán Galindez, de muy buena actuación en el estadio riverplatense.

Sin embargo, el Globo no acusó el golpe del empate y a los 80’, mediante un ex Boca como Lucas Blondel, se pondría 2-1 en el Monumental, con un tiro cruzado desde la derecha del lateral de la visita, para ponerle cifras definitivas al enfrentamiento en la noche de Núñez.

Así, el River de Leonardo Ponzio se terminó quedando sin invicto tras tres presentaciones.