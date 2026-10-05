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Huracán sube en la tabla tras otro triunfo

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Por Redacción

Huracán derrotó 1-0 a Aldosivi en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El único gol del encuentro lo marcó Leandro Lescano a los 36 minutos del primer tiempo. Con este resultado, el Globo escaló al segundo puesto de su zona con 19 puntos, consolidando su gran presente futbolístico tras tres victorias al hilo. Por unas horas fue único puntero pero luego los triunfos de Belgrano y Argentinos le hicieron perder ese lugar de privilegio.

Por su parte, el Tiburón sufrió la expulsión de Joaquín Pombo a los 29 minutos del segundo por doble amonestación y continúa muy comprometido en la tabla general, hundiéndose en la zona de descenso.

Huracán tuvo que jugar este partido sin dos de sus mejores jugadores: el arquero Hernán Galíndez y el delantero Jordy Caicedo, ambos convocados a la selección de Ecuador que dirige Marcelo Gallardo.

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