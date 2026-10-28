“Icardiada”: el tenis italiano en llamas por Musetti y Berrettini

El tenis italiano se encuentra inmerso en un escándalo que trasciende en lo que se refiere al deporte propiamente dicho. Los protagonistas principales de esta historia de supuestos enredos amorosos e infidelidades son Lorenzo Musetti y Mateo Berrettini, que los unía una gran amistad tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha.

Todo surgió cuando ambos jugadores, que se encuentran en el primer plano del tenis mundial, se dejaron de seguir en las redes sociales. Esto llamó verdaderamente la atención, pero fue en ese momento que empezó a circular la versión sobre un supuesto conflicto de polleras que involucra a Musetti y Berrettini; aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido oficialmente la situación. La tensión entre ambos escaló públicamente tras varios hechos.

Después de ganarle y eliminar al platense Tomás Martín Etcheverry en la primera ronda del ATP 500 de Viena, Austria (6-3 y 6-4, en una hora y 23 minutos de juego) un periodista le preguntó a Berrettini si el reciente título de Musetti en el ATP 250 de Lyon, Francia, le servía de inspiración. Visiblemente tenso y serio, Berrettini miró al entrevistador y preguntó: “¿Estamos en vivo?”. Al confirmarle que sí, respondió de forma muy fría y distante: “Sé que trabajó muy duro para volver y supongo que se lo merece”, expresó el romano de 30 años y actual número 48 del ranking mundial.

En distintos medios italiano medios italianos como el prestigioso periódico el Corriere dello Sport sacó a la luz versiones que apuntan a que Vanessa Bellini, exnovia de Berrettini, estaría teniendo un romance con Musetti. Esto habría provocado un ataque de furia de parte Berrettini, además de generar revuelo dado que Musetti tiene una relación de años con la madre de sus dos hijos.

Musetti lleva en pareja desde 2022 con Verónica Confalonieri, con quien tiene dos hijos: Ludovico (2 años) y Leandro (el próximo 29 de noviembre estará cumpliendo el primer año de vida).

Lolo y Verónica (diseñadora gráfica) se conocieron a través de su entorno en el mundo del tenis. Ella tiene como hermana a Valentina, exjugadora y entrenadora, que es pareja del tenista Gianluca Mager. Tras ser presentados entablar una estrecha amistad, comenzaron su relación y la hicieron pública en diciembre de 2022. A pesar de la diferencia edad, Verónica tiene 41, contra 23 de Musetti hasta ahora la pareja ha tenido una vida normal en el aspecto familiar.

En lo que se refiere a Matteo Berrettini rompió con su última novia: Vanessa Bellini (23 años, cantante y bailarina profesional) inició su relación con el tenista italiano en octubre del año pasado; mientras que a ese lazo se le puso fin durante el último mes de junio. Fue una separación traumática y dolorosa. En su momento ella compartió fotos visiblemente afectada y llorando.

Berrettini, uno de los jugadores más “codiciados” dentro del circuito, cortó todo tipo de comunicación y la bloqueó de todas las plataformas de redes sociales.

Claro que ahora, los rumores que han salido a la luz este Musetti habrían entablado un romance clandestino con Vanessa Bellini. La versión que corre es fuerte, pero Berrettini se sintiera traicionado por su amigo “Lolo”.