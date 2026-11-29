El Rojo, que clasificó con lo justo a los playoffs, se ilusiona con el título al eliminar en definición por penales a Vélez. En los 120 minutos igualaron 1 a 1, pero desde los 12 pasos el equipo de Jadson Viera fue más efectivo y se impuso por 3 a 1.

Parecía que el partido era para el equipo de Avellaneda, que rompió el 0-0 con tanto de Sebastián Valdez en el inicio del suplementario, aunque pronto llegó la igualdad de Ronaldo Martínez. En los penales, erraron más que lo que convirtieron pero Facundo Zabala le dio la clasificación a Independiente con el 3-1 final.