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Independiente Rivadavia empató con Tigre y cedió el liderazgo de la Tabla Anual

Por Redacción

Independiente Rivadavia no pudo sostener el resultado y Tigre se lo empató 2-2, sobre el final, en el encuentro por la decimotercera fecha del Torneo Clausura de fúbol, jugado esta noche en esta ciudad.

Matías Fernández puso en ventaja al equipo local, sobre los 20 minutos de juego, pero Tigre igualó por intermedio de Alan Barrionuevo a los 26. En la segunda parte, José Florentín sacó ventaja para Independiente Rivadavia, a los 7 y en el final Manuel Fernández selló la igualdad.

Este resultado complicó al elenco mendocino, que ahora bajó al segundo puesto de la Tabla Anual, encabezada por Boca y Argentinos, cuando faltan tres jornadas para terminar la fase regular. De todas maneras, Independiente Rivadavia está prácticamente clasificado para los play off del Clausura; en tanto, Tigre sigue peleando para meterse entre los ocho mejores.

En el duelo de esta noche, el equipo local hizo el gasto, estuvo dos veces al frente del marcador, y cuando parecía que se llevaba la victoria, Tigre alcanzó la igualdad, a pesar de haber tomado muchas precauciones, y de haber generado pocas situaciones en el área de su oponente.

En la próxima fecha Independiente Rivadavia visitará a Argentinos, en la Paternal, mientras que Tigre será anfitrión de Atlético Tucumán.

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