El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistirá este sábado a la final de la Copa Libertadores 2026 que disputarán Palmeiras y Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario. La noticia fue confirmada por el secretario general adjunto de Fútbol y director de Desarrollo de la Conmebol, Nery Pumpido, durante la presentación oficial del evento junto al titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

Infantino arribará a territorio uruguayo el viernes, en el marco de su campaña hacia las elecciones de la FIFA de 2027 —instancia para la cual ya cuenta con el respaldo unánime del Consejo de la Conmebol—, y emprenderá el regreso una vez finalizado el encuentro.

“Viene una figura muy importante, el presidente de la FIFA, al partido el sábado, así que creo que es algo también importantísimo para esta instancia y para la final en el Centenario”, destacó Pumpido. El exarquero campeón del mundo subrayó además el valor simbólico de la jornada, ya que será uno de los últimos grandes espectáculos que albergará el histórico escenario antes de iniciar sus obras de remodelación con miras al Mundial 2030.

Impacto económico y turismo al máximo

Más allá de lo deportivo, las autoridades presentaron las proyecciones financieras del evento para Uruguay. Según detalló Pumpido, se estima que la definición generará un movimiento económico superior a los 70 millones de dólares, impulsado fundamentalmente por el turismo internacional.

El directivo informó que la capacidad hotelera ya alcanza el 100% de ocupación, con una fuerte demanda concentrada en Montevideo, Punta del Este y Colonia. Asimismo, la organización y producción de la final involucra el trabajo de cerca de 9.000 personas de manera directa e indirecta en rubros clave como hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

Como antesala del partido, entre el miércoles 25 y el viernes 27 de noviembre (de 16:00 a 22:00 horas), funcionará la Libertadores Fan Zone en la rambla frente al Club de Golf. El espacio, de acceso gratuito con registro previo en la web, espera recibir a más de 20.000 aficionados.

Un despliegue global y show de entretiempo inédito

La final contará con una transmisión televisiva que llegará a 194 países mediante un despliegue técnico de 43 cámaras en el estadio, además de señal disponible a bordo de vuelos comerciales y cruceros.

Por primera vez en la historia de la Copa Libertadores, el encuentro incluirá un espectáculo musical durante el entretiempo. El show estará a cargo del artista brasileño Pedro Sampaio, replicando un formato estrenado por Conmebol en la Copa América 2024.

Las cifras del operativo

Por su parte, el director de Competiciones y Operaciones de la Conmebol, André Mattos, brindó detalles sobre la logística montada en la capital uruguaya:

* Seguridad: 1.300 efectivos desplegados dentro y fuera del Estadio Centenario.

* Infraestructura y servicios: Más de 600 proveedores contratados y 52 concesiones de alimentación habilitadas dentro del recinto.

* Equipo organizador: 30 áreas funcionales operadas por más de 150 empleados de Conmebol trasladados especialmente para el partido.