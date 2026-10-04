Inglaterra, sin despeinarse, aplastó a Croacia

La selección de Inglaterra, haciendo gala de su poderío, humilló a Croacia al golearla por 7 a 0 en condición de visitante por la tercera fecha de la UEFA Nations League.

El equipo dirigido por Thoma Thuchel se impuso con los tantos de Harry Kane (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka (2) y Morgan Rogers.

El partido marcó una superioridad abrumadora desde el minuto 8, cuando Kane abrió el marcador para Inglaterra. El delantero del Bayern Münich quedó mano a mano con el arquero tras una buena habilitación de Bellingham, de frente al arco. Minutos más tarde, a los 20, Gordon recepcionó un centro desde la derecha, metió la pelota al área chica y Bellingham la punteó para el 2 a 0. A los 38, el propio Anthony Gordon conectaría un centro de cabeza y elevaría a 3-0 el resultado de visitante.

Sobre el final del primer tiempo, a los 44, Bellingham realizó una buena maniobra por izquierda, dio un pase atrás y Bukayo Saka anotó el cuarto gol.

En la segunda mitad, a los 7, nuevamente un desborde de Anderson y un centro encontró a Kane, que anotó su doblete y el 5 a 0 contra una Croacia. La figura de Croacia, Luka Modric, salió a los 10 minutos del segundo tiempo. Y a los 22 del comlemento, Kane enganchó en el área, habilitó a Saka y este hizo el 6 a 0.

El último tanto llegaría a los 41. Morgan Rogers que controló de buena manera.

El delantero lo gambeteó hacia un costado y puso el 7 a 0 final para Inglaterra sobre Croacia.

ESPAÑA, INTRATABLE

España, el vigente campeón del mundo, le ganó 3-1 a República Checa en el tercer partido de la Nations League. La Furia Española se impuso con goles de Lamine, Rodri y Mikel Merino al combinado dirigido por Santi Denia, que poco pudo hacer en un encuentro donde siempre fue a remolque. Los visitantes lograron acortar distancias en el segundo tiempo, pero una expulsión de su capitán puso más complicadas las cosas para los centroeuropeos. Por el contrario, los pupilos de De la Fuente extienden a 41 su racha de partidos sin conocer la derrota.

Con el triunfo, España estiró su invicto a 41 partidos sin derrotas

Además, Finlandia 2, Albania 1; Islandia 3, Bulgaria 0; Estonia 1, Luxemburgo 0; Bielorrusia 4, San Marino 0; Estonia 1, Luxemburgo 0; Suiza 2, Eslovenia 1; Macedonia del Norte 0, Escocia 2.

GOLEÓ BRASIL

Brasil cerró con broche de oro su gira por Oceanía y Asia: goleó 4-0 a India en Calcuta y registró dos victorias y un empate en la primera fecha FIFA post Mundial.

Con muchas caras nuevas con vistas a la Copa América 2028 y la Copa del Mundo 2030, el equipo de Carlo Ancelotti se impuso gracias a los tantos de Estevao, Pedro y Samuel Lino, por duplicado.