La confirmación de la fecha de suspensión a Harlen Castillo le devolvió la titularidad a Nelson Insfrán, quien no ataja desde el empate 1-1 frente a Atlético Tucumán el 9 de octubre de 2026. Para el partido siguiente ante Huracán (triunfo tripero 2-1 en el Ducó), el Pata Pereyra decidió la titularidad del colombiano.

A sus 31 años, el Mono afronta un desafío que conoce muy bien: sobrellevar la adversidad y convencer al entrenador. Para ello, debe recuperar la confianza y apoyarse en sus virtudes de arquero atajador. Ha dado muestras sobradas de su personalidad, que lo llevó a ser figura en partidos pesadísimos, como aquel desempate en Rosario ante Colón en 2023 o las victorias -el año pasado- sobre Sarmiento y River Plate, ambas en condición de visitante y atajando sendos penales.

En aquellas ocasiones, terminó ganándole la pulseada a arqueros como Tomás Durso y Luis Ingolotti. Hoy, con un viento favorable a Harlen Castillo (un arco invicto en los cinco partidos disputados), Insfrán necesita un gran partido para ayudar al Lobo a dar el golpe y, en lo personal, generarle la duda al entrenador.

Renovación de autoridades

Con una breve asamblea, Gimnasia procedió a la renovación parcial de autoridades que prevé el estatuto. La lista tendrá dos cambios: Andrea Krikorian entra como vocal suplente porque Javier Stazzone ocupará el lugar del renunciante Mariano Martini (titular) y se suma Diego Alfano como Jurado de Honor suplente en reemplazo de Nora Duymovich.