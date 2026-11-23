Instituto ratificó su buen semestre con un triunfo como local sobre Huracán para meterse en los cuartos de final del torneo Clausura. Ganó 2-1 y ahora espera por River el próximo fin de semana.

El partido empezó a pedir de Instituto, que casi desde el arranque estaba 1-0 arriba con el gol de Alex Luna, de sus mejores jugadores que tuvo que dejar la cancha antes del cierre del primer período por una molestia que preocupa de cara al futuro. Pero no se conformó y aprovechó los horrores de Huracán para poner el 2-0 casi de inmediato.

Luego de conseguir la diferencia, costumbre del Traductor Flores, el equipo se metió muy atrás y estuvo cerca de pasarla mal porque a falta de 25 minutos el Globo descontó por Jordi Caicedo. Y un rato después se fue expulsado Cerato. Antes lesionados Luna y Lázzaro. Sufrió mucho.

El partido contra el Millonario, a diferencia de lo ocurrido ayer, se jugaría en Alta Córdoba ya que la Gloria quiere apostar por lo deportivo en detrimento de lo económico. Anoche se presentó en el Mario Kempes porque su cancha está María Becerra.