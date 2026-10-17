Instituto ganó un duelo clave y es el primer clasificado

Honor y Gloria. Instituto volvió a ganar y no hay quien lo pare en la Zona A del Torneo Clausura. El conjunto cordobés derrotó por 1-0 a Defensa y Justicia, y aseguró su clasificación a los Octavos del campeonato. Además, se metió en la disputa de la Tabla Anual.

En un duelo clave por el primer puesto del grupo, los dirigidos por Flores superaron desde los futbolístico al Halcón y lo reflejaron durante el complemento en el marcador.

En este contexto, a los 22’ en un tiro a quema ropa dentro del área, Jeremías Lázaro realizó un vehemente disparo que golpeó el travesaño y salió, sin embargo, el balón había picado dentro de la línea. De esta manera, Instituto se puso en ventaja y logró cuidarla hasta el final del encuentro.

La Gloria sumó unidades muy valiosas y mira a todos desde arriba. Por su parte, Defensa le sigue contando los pasos con 24 puntos.