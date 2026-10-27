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GANÓ EL RIVAL DEL PINCHA

Instituto llegará a La Plata en racha

X (@InstitutoACC)

Por Redacción

Instituto, el mejor equipo de esta fase regular el torneo Clausura, le ganó anoche por 1-0 a Deportivo Riestra, y volvió a demostrar que le peleará el título de la Tabla Anual a Boca y compañía hasta el final. Además, llegará a La Plata para enfrentar a Estudiantes con el envión de seguir firme en sus convicciones.

La Gloria, casi sobre el cierre del encuentro, encontró el gol de la victoria a través de un penal ejecutado por Jeremías Lázaro. El árbitro tuvo que recurrir al VAR para analizar la jugada. Andrés Gariano marcó la infracción y la tecnología lo respaldó. Este resultado lo deja con vida, además, a Aldosivi, que se ilusiona con no descender.

INSTITUTO(1): M. Ledesma; J. Galván, L. Mosevich, F. Alarcón y H. De La Fuente; G. Abregú, M. Gallardo, D. Sosa y J. Lázaro; A. Luna y M. Tissera. DT. D. Flores.

RIESTRA (0): M. Arzamendia; M. Bracamonte, F. Miño, C. Paz, C. Quintana y P. Ramírez; M. Céliz, G. Obredor, N. Watson; N. Benegas y M. Graneros. DT. G. Duró. GOL: ST.: 38m. J. Lázaro (I); de tiro penal. ARBITRO: A. Gariano.

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