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3-1 A TALLERES

Instituto no dejó dudas y se quedó con el clásico

Por Redacción

Instituto es más líder que nunca del Grupo A, después de derrotar anoche por 3-1 a Talleres en el clásico cordobés. Llegó a los 22 puntos y le sacó cuatro de diferencia a su escolta. Defensa.

Después de un primer tiempo intenso, los dos equipos se fueron al descanso sin haber podido abrir el marcador. No obstante, Instituto fue el que se mostró más ambicioso, a partir de la rapidez de sus delanteros.

A Talleres, por su parte, le costó acomodarse en el terreno de juego, aunque después de los veinte logró emparejar las acciones. Sobre el cierre, llegó una jugada polémica. Darío Herrera fue al VAR y expulsó al delantero de la “T” Agustín Álvarez por un cabezazo a Fernando Alarcón.

En el complemento llegaron los goles. Instituto pegó de entrada (a los 5) con un golazo de volea de Cerato. A los 12, Luna convierte de tiro libre el segundo. Pero Talleres le puso suspenso al partido, con un cabezazo de Maidana, a los 20, logrando el descuento. Sin embargo, a los 34, Lázaro remató, la pelota se desvió en Catalán y dejó sin chances a Unsaín.

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