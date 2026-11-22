Instituto y Huracán se enfrentarán esta noche a las 22, en el estadio Mario Alberto Kempes, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Darío Herrera será el árbitro y el encuentro se podrá ver en directo por la señal de cable ESPN Premium.

La Gloria se ganó la localía al terminar primera en la Zona A. El partido se jugará en el Kempes porque anoche María Becerra se presentó en el Monumental de Alta Córdoba, donde el equipo de Diego Flores se mantuvo invicto durante la fase regular.

Instituto cerró la fase regular con un 2-2 ante Newell’s. Facundo Suárez convirtió por segundo partido consecutivo y Matías Tissera marcó sobre el cierre el gol del empate.

Los dos delanteros llegan con gol a los playoffs y le dan alternativas a Flores para armar el ataque.

La Gloria ya consiguió la primera clasificación de su historia a la Copa Sudamericana, que disputará en 2027. Ahora empieza el “mini campeonato”, como definió Flores a los playoffs. Son cuatro rondas hasta el título y la primera será ante un rival que consiguió su lugar en la última jornada.

Huracán, por su parte, aseguró la clasificación con un 2-0 ante Argentinos Juniors en La Paternal.

El equipo dirigido técnicamente por Diego Martínez terminó octavo en la Zona B con 22 puntos y afrontará otro compromiso de visitante, esta vez con la continuidad en el torneo en juego.

Los octavos de final se juegan a partido único, con localía para el equipo que terminó mejor ubicado en su zona durante la fase regular.