Instituto quiere extender su buen presente

En el anteúltimo partido de la fecha 14 del Torneo Clausura, la Gloria se enfrenta con el Malevo en el estadio Monumental de Alta Córdoba, en un partido donde los tres puntos son vitales para los dos equipos por distintas causas. Por parte de los cordobeses, necesitan ganar y que Estudiantes no lo haga, para disputar por primera vez en su historia un trofeo continental. Por el lado de los de Guillermo Duró, que luchan mano a mano con Aldosivi para no descender, de conseguir un triunfo de visitante, se asegurarán un año más en la máxima categoría del fútbol argentino y sentenciarán al Tiburón a disputar la próxima temporada en la Primera Nacional.

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Mosevich y Fernando Alarcón; Cerato o De La Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo y Diego Sosa; Alex Luna, Jeremías Lázaro y Matías Tissera.

Riestra: Ignacio Arce; Bracamonte, Facundo Miño, Randazzo, Cristian Paz y Sansotre; Braian Sánchez, Milton Céliz, Watson y Antony Alonso; Alexander Díaz.