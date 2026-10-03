Instituto se floreó ante Independiente y sigue líder

Cachetazo de Instituto a Independiente en el Libertadores de América. La Gloria infló el pecho y goleó 4-1 al Rojo en un infierno poco encantador. Con este resultado los cordobeses alcanzaron la cima de la Zona A del Torneo Clausura y ahora esperan por Boca.

La paridad estadística se rompió una vez iniciado el complemento. Si bien durante el primer acto los dirigidos por Diego Flores mostraron más predominio, comenzaron ganando con el gol de Lázaro, el marcador quedó fijado en un 1-1. Meza marcó para el local.

Ya en el complemento, la dinámica y el juego cambió. Y para colmo, el Diablo se quedó con uno menos. Instituto afinó la puntería y sacó provecho. De La Fuente que había ingresado antes del pitazo inicial de la segunda parte puso el 2-1. En tanto que minutos más tarde, Gallardo comenzó a decretar para donde se iban los puntos.

Pese a las avanzadas sin destino del Rojo que buscaban proponer algo, Luna apareció para sellar el 4-1 en la noche de Avellaneda.