Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
FUE 2-2 EN CÓRDOBA

Instituto y Newell’s empate a puro gol

X (@afa)

Por Redacción

Instituto y Newell’s empataron 2-2 en el cierra de la última fecha, resultado que le puso rival al rosarino y dejó sin chances de Libertadores a los cordobeses. La Gloria arrancó mejor y dominó el juego además del territorio. Salió decidido a ganar y logró el gol a poco de comenzado. Parecía que las cosas iban a resultar más fáciles y mucho más teniendo en cuenta que el rival dispuso de una formación con varios suplentes. Pero no, el partido se fue emparejando y la Lepra tuvo dos chances claras de empatar, una la evitó Ledesma y la otra fue al travesaño.

En el complemento Newell’s mejoró mucho con los ingresos de López Mattar y Manzantti y lo dio vuelta cerca del final. Estuvo a un travesaño de jugar con Central pero logró evitar la derrota y su rival será Gimnasia (ver página 14).

En tiempo de descuento Instituto alcanzó un empate que a esa altura no merecía por intermedio de Tissera, que empujó al fondo del arco un centro de Sosa. No le modificó rival de playoffs ni su lucha por la Libertadores.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?