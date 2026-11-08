Instituto y Newell’s empate a puro gol

Instituto y Newell’s empataron 2-2 en el cierra de la última fecha, resultado que le puso rival al rosarino y dejó sin chances de Libertadores a los cordobeses. La Gloria arrancó mejor y dominó el juego además del territorio. Salió decidido a ganar y logró el gol a poco de comenzado. Parecía que las cosas iban a resultar más fáciles y mucho más teniendo en cuenta que el rival dispuso de una formación con varios suplentes. Pero no, el partido se fue emparejando y la Lepra tuvo dos chances claras de empatar, una la evitó Ledesma y la otra fue al travesaño.
En el complemento Newell’s mejoró mucho con los ingresos de López Mattar y Manzantti y lo dio vuelta cerca del final. Estuvo a un travesaño de jugar con Central pero logró evitar la derrota y su rival será Gimnasia (ver página 14).
En tiempo de descuento Instituto alcanzó un empate que a esa altura no merecía por intermedio de Tissera, que empujó al fondo del arco un centro de Sosa. No le modificó rival de playoffs ni su lucha por la Libertadores.
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