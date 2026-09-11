Insúa cambia nombres y de esquema táctico

Rubén Insúa se prepara para el debut en su tercer ciclo en San Lorenzo: ya planea el equipo para el clásico contra Independiente, que se jugará el domingo en el Libertadores de América.

El Gallego prepara una formación con un cambio respecto de la última presentación -con Walter Perazzo como interino- y también modificaría el esquema: saldría Daniel Herrera y podrían entrar Alejo Córdoba o Guzmán Corujo. De esa forma, alinearía tres defensores en el fondo y Teo Rodríguez Pagano se sumaría como volante al mediocampo.

El técnico trabajará en los próximos días antes de definir la formación. San Lorenzo podría salir a la cancha con José Devecchi; Danilo Arboleda, Alejo Córdoba (o Guzmán), Emiliano Amor; Manuel Insaurralde Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

malas noticias: recibió otros tres embargos

San Lorenzo sigue enfrentando las consecuencias judiciales de su pasado. En los últimos días el club recibió tres embargos que en conjunto superan los 650 mil dólares: uno por el reclamo del futbolista Gonzalo Maroni, otro del representante de los hermanos Pittón y un tercero de Independiente de Villa del Rosario por los derechos de formación de Nicolás Reniero.

El club trabaja en ordenar sus obligaciones pendientes y establecer esquemas de pago que reduzcan las contingencias económicas y judiciales.

Gonzalo Maroni llegó al Ciclón en 2022 bajo la gestión de Horacio Arreceygor. El embargo que trabó el futbolista asciende a 261.250 dólares más 83.000 en concepto de honorarios profesionales del juicio ordinario y su ejecución.

La actual Comisión Directiva destacó que los letrados que la representaron en este caso renunciaron expresamente a cobrar honorarios al club, con el objetivo de evitar costos adicionales como ocurrió en gestiones anteriores.