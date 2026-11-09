Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
GANÓ 2-0 Y LE CORTÓ UNA RACHA DE CUATRO VICTORIAS

Inter le puso fin al buen momento del Como

X (@Inter)

Por Redacción

Inter venció por 2-0 al Como, sumó tres puntos vitales y se colocó a solo un punto de la Lazio, que empató 1-1 con el Napoli. Francesco Pio Esposito y Marcus Thuram anotaron los goles en el primer tiempo para asegurar la victoria del conjunto milanés. Nicolás Paz y Máximo Perrone fueron titulares en la visita.

Con este resultado, el Como perdió su racha de cuatro triunfos seguidos y el Inter regresó de lleno a la pelea por los primeros puestos de la Serie A.

Por otro lado, hubo igualdad por 2-2 entre la Juventus y la Fiorentina, en la que convirtió el argentino Mateo Pellegrino. Este resultado deja a la Vecchia Signora en el séptimo lugar con 18 puntos, en la puerta de las copas europeas, mientras que el equipo en el que también juega Franco Mastantuono llegó al tercer partido invicto y es decimoquinto con 9 puntos, dos por encima de la zona de descenso.

Milan, por su parte, ratificó su doble cara en la temporada y, con un triunfo por 2 a 1 como visitante frente al Genoa en el Estadio Luigi Ferraris, logró recortar distancias en la parte alta del Calcio. Los dirigidos por Ruben Amorim aprovecharon al máximo las desatenciones defensivas del conjunto local para sumar tres puntos vitales, tras su reciente victoria en el Derby della Madonnina.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?