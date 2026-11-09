Inter le puso fin al buen momento del Como

Inter venció por 2-0 al Como, sumó tres puntos vitales y se colocó a solo un punto de la Lazio, que empató 1-1 con el Napoli. Francesco Pio Esposito y Marcus Thuram anotaron los goles en el primer tiempo para asegurar la victoria del conjunto milanés. Nicolás Paz y Máximo Perrone fueron titulares en la visita.

Con este resultado, el Como perdió su racha de cuatro triunfos seguidos y el Inter regresó de lleno a la pelea por los primeros puestos de la Serie A.

Por otro lado, hubo igualdad por 2-2 entre la Juventus y la Fiorentina, en la que convirtió el argentino Mateo Pellegrino. Este resultado deja a la Vecchia Signora en el séptimo lugar con 18 puntos, en la puerta de las copas europeas, mientras que el equipo en el que también juega Franco Mastantuono llegó al tercer partido invicto y es decimoquinto con 9 puntos, dos por encima de la zona de descenso.

Milan, por su parte, ratificó su doble cara en la temporada y, con un triunfo por 2 a 1 como visitante frente al Genoa en el Estadio Luigi Ferraris, logró recortar distancias en la parte alta del Calcio. Los dirigidos por Ruben Amorim aprovecharon al máximo las desatenciones defensivas del conjunto local para sumar tres puntos vitales, tras su reciente victoria en el Derby della Madonnina.