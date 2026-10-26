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Derrotó 2-1 a Fiorentina

Inter lo dio vuelta y sigue como líder junto a Lazio

Por Redacción

Inter estuvo muy cerca de sufrir su primera derrota de la temporada en la Serie A pero dio vuelta el marcador en tiempo agregado para vencer 2-1 a Fiorentina. Con estos tres puntos Inter volvió a acompañar a Lazio en lo más alto de la Serie A.

El español Alejandro Jiménez puso en ventaja al conjunto viola pero en tiempo añadido, el delantero francés Marcus Thuram estableció la igualadad y luego el polaco Piotr Zielinski -de penal- dio la victoria a su equipo.

Juventus venció 2-0 a Lecce como visitante con goles de Weston McKennie y el brasileño Douglas Luiz. Genoa, por su parte, logró una importante victoria 1-0 sobre Venezia, rival directo por la permanencia. Mikael Ellertsson marcó el único tanto de la tarde.

El recién ascendido Frosinone (sexto con 14 puntos) sigue sorprendiendo y se llevó un punto de Bérgamo, donde incomodó al Atalanta en un partidazo que terminó igualado 4 a 4. Nikola Krstovic (2) Ederson y Eljif Elmas marcaron para el local y Romano Schmid (2), Giacomo Caló y Aleksa Terzic hieron los goles de Frosinone. Milan, con goles de Christian Pulisic y Omari Hutchinson, derrotó 2-0 a Udinese.

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