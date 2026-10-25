Inter Miami cayó 2-0 en su visita ante New York

Inter Miami cayó 2-0 ante New York Red Bulls en condición de visitante, por la fecha 31 de la MLS. Lionel Messi ingresó a los 10 minutos del complemento, pero no pudo evitar la derrota de su equipo.

El conjunto local aprovechó una de sus primeras llegadas y se puso en ventaja a los 6 minutos del primer tiempo. Un despeje de Casemiro terminó dentro de su propio arco y le permitió a New York Red Bulls abrir el marcador. Después del gol, los locales siguieron generando situaciones para ampliar la diferencia, aunque les faltó precisión en los últimos metros.

Por su parte, Inter Miami intentó reaccionar y tuvo algunas aproximaciones a través de Luis Suárez, Germán Berterame y Rodrigo De Paul, pero no logró encontrar el empate. Así, New York se fue al descanso arriba en el marcador, luego de un primer tiempo en el que supo aprovechar su oportunidad.

En busca de cambiar la historia, el entrenador de Inter Miami movió el banco y mandó a Lionel Messi al campo de juego a los 10 minutos del complemento. La presencia del astro argentino le dio otra dinámica al equipo, que comenzó a encontrar más espacios y a generar mayor peligro en el área rival.

Con Messi como principal referencia ofensiva, Inter Miami ganó profundidad y contó con algunas aproximaciones claras para alcanzar la igualdad. Sin embargo, la falta de eficacia y la resistencia de New York Red Bulls le impidieron llegar al gol.

Sin embargo, en el final del partido, Forsberg apareció para poner el 2-0 y cerrar un triunfo clave en su lucha por acceder a puestos de repechaje.

Pese a la reacción en el segundo tiempo, el conjunto de Miami no pudo revertir el resultado y terminó cayendo por la mínima diferencia. De esta manera, New York Red Bulls se quedó con los tres puntos en su casa, mientras que Inter Miami se marchó con las manos vacías en una nueva jornada de la MLS.

La próxima fecha, las Garzas van ante Cincinnati, el miércoles 28 a las 20.30.